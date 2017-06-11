Кількість загиблих внаслідок стрілянини в техаській церкві зросла до 27
"Щонайменше 27 людей загинули внаслідок стрілянини у церкві в американському штаті Техас", - повідомляє ВВС.
Комісар поліції, що перебуває на місці подій, підтвердив загибель щонайменше 27 людей і поранення ще семи.
Управління ФБР у Сан-Антоніо заявило, що відправило на місце інциденту своїх агентів, і наразі немає жодних даних про мотиви нападника.
Там також підтвердили, що стрілець був один, хоча слідчі розглядають і інші можливі версії.
Місцева команда телеканалу ABC - KSAT 12 - повідомила, що нападник увійшов до церкви близько 11:30 за місцевим часом (17:30 GMT). Канал також повідомляє, що його убили.
Фото і відео з місця подій демонструють огороджене поліцією місце інциденту.
Нагадаємо, озброєний злочинець відкрив стрілянину в баптистській церкві в невеликому місті Сазерленд Спрінгс в Техасі, США.
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