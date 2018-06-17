Кількість загиблих внаслідок вибуху в Афганістані зросла до 35

Кількість жертв внаслідок вибуху автомобіля в афганському місті Нангархара 16 червня зросла до 35 загиблих.

Як повідомляє Pajhwok, ще 65 отримали поранення.

Нагадаємо, на сході Афганістану під час зустрічі афганських військових з бойовиками руху "Талібан" стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 26 осіб.

Теракт стався під час перемир'я, оголошеного президентом Афганістану і "Талібаном" у зв'язку із закінченням Рамадану. У різних районах країни десятки бойовиків "Талібану" увійшли до міст і браталися з військовослужбовцями. У Кабулі з талібами зустрівся глава МВС країни.

Радикальне ісламістське угруповання "Ісламська держава" взяло відповідальність за вибух на сході Афганістану 16 червня, внаслідок якого загинули 26 людей.