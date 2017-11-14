Від землетрусу в Ірані загинули понад 445 людей
Особливо під час землетрусу постраждали житлові райони провінції Керманшах. У регіоні оголосили триденний траур за загиблими, - повідомляє інформаційне агентство Tasnim.
Рятувальники продовжують роботи з розбору численних завалів та сміття. Губернатор провініції у телефонній розмові з президентом країни повідомив, що кількість жертв, ймовірно, зростатиме. Наразі налічується понад 6 тисяч людей, які дістали травм та поранень.
More than 300 people have been killed after a powerful earthquake struck an area along the Iran–Iraq border on Sundayhttps://t.co/gVUqeyzXBs pic.twitter.com/bDkm27gsxt— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 14 листопада 2017 р.
Тим часом глава поліції Керманшаху запевнив, що на дорогах переважає безпека, рух для машин відкритий, транспорт запущено.
More than 400 people were killed and almost 6,500 others injured after a 7.3-magnitude earthquake struck near Iran's border with Iraq.— NBC News (@NBCNews) 14 листопада 2017 р.
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Нагадаємо, 12 листопада, на кордоні Іраку та Ірану стався потужний землетрус магнітудою 7,3. Раніше повідомлялося, що в Ірані загинули щонайменше 328 осіб, кількість постраждалих перевищила тисячу.
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