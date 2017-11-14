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Від землетрусу в Ірані загинули понад 445 людей

Понад шість тисяч людей дістали травми та поранення
На заході Ірану внаслідок землетрусу магнітудою 7,3 загинули понад 445 людей.
Від землетрусу в Ірані загинули понад 445 людей Фото: EPA

Особливо під час землетрусу постраждали житлові райони провінції Керманшах. У регіоні оголосили триденний траур за загиблими, - повідомляє інформаційне агентство Tasnim.

Рятувальники продовжують роботи з розбору численних завалів та сміття. Губернатор провініції у телефонній розмові з президентом країни повідомив, що кількість жертв, ймовірно, зростатиме. Наразі налічується понад 6 тисяч людей, які дістали травм та поранень.

 

Тим часом глава поліції Керманшаху запевнив, що на дорогах переважає безпека, рух для машин відкритий, транспорт запущено.

Нагадаємо, 12 листопада, на кордоні Іраку та Ірану стався потужний землетрус магнітудою 7,3. Раніше повідомлялося, що в Ірані загинули щонайменше 328 осіб, кількість постраждалих перевищила тисячу.

 

 

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14 11 2017 09:30
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