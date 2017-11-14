Від землетрусу в Ірані загинули понад 445 людей

Понад шість тисяч людей дістали травми та поранення

На заході Ірану внаслідок землетрусу магнітудою 7,3 загинули понад 445 людей.

Особливо під час землетрусу постраждали житлові райони провінції Керманшах. У регіоні оголосили триденний траур за загиблими, - повідомляє інформаційне агентство Tasnim.

Рятувальники продовжують роботи з розбору численних завалів та сміття. Губернатор провініції у телефонній розмові з президентом країни повідомив, що кількість жертв, ймовірно, зростатиме. Наразі налічується понад 6 тисяч людей, які дістали травм та поранень.

More than 300 people have been killed after a powerful earthquake struck an area along the Iran–Iraq border on Sundayhttps://t.co/gVUqeyzXBs pic.twitter.com/bDkm27gsxt — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) 14 листопада 2017 р.

Тим часом глава поліції Керманшаху запевнив, що на дорогах переважає безпека, рух для машин відкритий, транспорт запущено.