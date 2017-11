Від землетрусу в Ірані загинули понад 445 людей

Особливо під час землетрусу постраждали житлові райони провінції Керманшах. У регіоні оголосили триденний траур за загиблими, - повідомляє інформаційне агентство Tasnim.

Рятувальники продовжують роботи з розбору численних завалів та сміття. Губернатор провініції у телефонній розмові з президентом країни повідомив, що кількість жертв, ймовірно, зростатиме. Наразі налічується понад 6 тисяч людей, які дістали травм та поранень.

Тим часом глава поліції Керманшаху запевнив, що на дорогах переважає безпека, рух для машин відкритий, транспорт запущено.

