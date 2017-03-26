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Кількість затриманих учасників акцій протесту в Москві зросла до 800

Серед затриманих більше 10 неповнолітніх
Під час акцій протесту проти корупції в Москві затримали 800 чоловік, у Санкт-Петербурзі – більше 130 чоловік.
Кількість затриманих учасників акцій протесту в Москві зросла до 800 Фото: Reuters

Про це повідомляє "Дождь".

Щодо більшості із затриманих будуть складені адміністративні протоколи за статтею 20.2 російського Кодексу про адміністративні правопорушення (Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування).

Серед затриманих більше 10 неповнолітніх.

У Санкт-Петербурзі, де протестувальники зібралися на Марсовому полі, поліція затримала 131 особу, повідомляє "Фонтанка". Доставленим у райвідділи не повідомляють, яку статтю законодавства вони порушили.

Нагадаємо, журналіста видання The Guardian Алека Льюна затримали під час антикорупційних протестів у Москві.

На опозиціонера, ініціатора антикорупційних мітингів "Он вам не Димон" Олексія Навального, затриманого в Москві, склали адміністративний арешт до суду.

Російська поліція затримала всіх співробітників офісу Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

У Росії жоден з федеральних каналів не став переривати заплановані передачі, щоб повідомити про багатотисячні антикорупційні акції.

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26 03 2017 23:10
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