Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кількість жертв негоди в Італії зросла до 17

У цей час рівень загрози зберігається в області Венето
Погіршення погодних умов в Італії вже призвело до 17 жертв.
Кількість жертв негоди в Італії зросла до 17 Фото: ansa.it

Так, до 13 людей, які загинули в попередні дні, додалися чотири нові жертви, повідомляє La Repubblica.

У північній області Валле-д’Аоста в четвер вранці загинули двоє людей, скільки на їхній автомобіль впало велике дерево, зламане сильним поривом вітру. Ще один чоловік помер у лікарні міста Болзано – напередодні на його автомобіль впало зламане дерево. У муніципалітеті Бадія загинув 81-річний чоловік, який хотів полагодити зруйнований негодою дах будинку, однак не втримався і впав з висоти.

Негода зі зливами, сильними вітрами, повенями і зсувами прийшла в Італію ще в неділю. У понеділок за вказівкою національної служби Цивільної оборони "червоний" (найвищий) рівень метеонебезпеки був оголошений в п'яти областях на півночі країни.

У цей час рівень загрози зберігається в області Венето. Однак у багатьох інших регіонах Італії діє режим "помаранчевого" рівня небезпеки. Синоптики також попереджають про снігопади у гірських районах і загрожу сходження лавин.

Нагадаємо, що внаслідок негоди до 156 см над рівнем моря піднявся рівень води у Венеції. Загалом 75% території міста опинилося під водою.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 11 2018 15:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

Стріт-арт війна в Україні. Чому право розфарбовувати стіни мають усі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.