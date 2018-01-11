Кількість жертв негоди в Італії зросла до 17

У цей час рівень загрози зберігається в області Венето

Погіршення погодних умов в Італії вже призвело до 17 жертв.

Так, до 13 людей, які загинули в попередні дні, додалися чотири нові жертви, повідомляє La Repubblica.

У північній області Валле-д’Аоста в четвер вранці загинули двоє людей, скільки на їхній автомобіль впало велике дерево, зламане сильним поривом вітру. Ще один чоловік помер у лікарні міста Болзано – напередодні на його автомобіль впало зламане дерево. У муніципалітеті Бадія загинув 81-річний чоловік, який хотів полагодити зруйнований негодою дах будинку, однак не втримався і впав з висоти.

Негода зі зливами, сильними вітрами, повенями і зсувами прийшла в Італію ще в неділю. У понеділок за вказівкою національної служби Цивільної оборони "червоний" (найвищий) рівень метеонебезпеки був оголошений в п'яти областях на півночі країни.

У цей час рівень загрози зберігається в області Венето. Однак у багатьох інших регіонах Італії діє режим "помаранчевого" рівня небезпеки. Синоптики також попереджають про снігопади у гірських районах і загрожу сходження лавин.

Нагадаємо, що внаслідок негоди до 156 см над рівнем моря піднявся рівень води у Венеції. Загалом 75% території міста опинилося під водою.