Кількість жертв отруєння у львівському фаст-фуді сягнула 25 осіб
Станом на 20:30 15 липня по допомогу до медиків звернулися 25 осіб, серед яких один неповнолітній, повідомили в прес-службі Львівської обладміністрації, інформує LB.ua.
Потерпілий підліток і ще одна людина перебувають на амбулаторному лікуванні, інших постраждалих госпіталізували. Про отруєння стало відомо в п'ятницю, 13 липня. Перші 9 постраждалих повідомили, що їли в кафе "Томаш Кебаб", їх госпіталізували з діагнозом "кишкова інфекція" і "гостре харчове отруєння".
Львівська міліція порушила кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм запобігання інфекційним захворюванням і масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф або арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.
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