CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКількість жертв внаслідок землетрусу на кордоні Ірану й Іраку зросла до 530 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість жертв внаслідок землетрусу в Ірані збільшилася до 530 осіб
Кількість постраждалих наразі становить 7 тис. 460 осіб
Фото: AFP
"Державне інформаційне агентство повідомляє, що кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу на ірано-іракському кордоні зросла до 530 осіб", - повідомляє AP, посилаючись на іранське державне телебачення.
Згідно з інформацією видання, число постраждалих наразі становить 7 тис. 460 осіб.
Раніше повідомлялося про 445 жертв унаслідок землетрусу.
Нагадаємо, 12 листопада, на кордоні Іраку та Ірану стався потужний землетрус магнітудою 7,3. Раніше повідомлялося, що в Ірані загинули 445 осіб, кількість постраждалих перевищила шість тисяч.
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