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Кількість жертв внаслідок землетрусу в Ірані збільшилася до 530 осіб

Кількість постраждалих наразі становить 7 тис. 460 осіб
Кількість жертв внаслідок землетрусу на кордоні Ірану й Іраку зросла до 530 осіб.
Кількість жертв внаслідок землетрусу в Ірані збільшилася до 530 осіб Фото: AFP

"Державне інформаційне агентство повідомляє, що кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу на ірано-іракському кордоні зросла до 530 осіб", - повідомляє AP, посилаючись на іранське державне телебачення.

Згідно з інформацією видання, число постраждалих наразі становить 7 тис. 460 осіб.

Раніше повідомлялося про 445 жертв унаслідок землетрусу.

Нагадаємо, 12 листопада, на кордоні Іраку та Ірану стався потужний землетрус магнітудою 7,3. Раніше повідомлялося, що в Ірані загинули 445 осіб, кількість постраждалих перевищила шість тисяч.

 

 

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14 11 2017 15:04
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