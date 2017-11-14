Кількість жертв внаслідок землетрусу в Ірані збільшилася до 530 осіб Кількість постраждалих наразі становить 7 тис. 460 осіб

Кількість жертв внаслідок землетрусу на кордоні Ірану й Іраку зросла до 530 осіб.

Фото: AFP

"Державне інформаційне агентство повідомляє, що кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу на ірано-іракському кордоні зросла до 530 осіб", - повідомляє AP, посилаючись на іранське державне телебачення. Згідно з інформацією видання, число постраждалих наразі становить 7 тис. 460 осіб. Раніше повідомлялося про 445 жертв унаслідок землетрусу. Нагадаємо, 12 листопада, на кордоні Іраку та Ірану стався потужний землетрус магнітудою 7,3. Раніше повідомлялося, що в Ірані загинули 445 осіб, кількість постраждалих перевищила шість тисяч.

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