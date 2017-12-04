Кількість злочинів у 2017 році зменшилась на 19%, - Аваков ІНФОГРАФІКА

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що кількість скоєних у 2017 році злочинів зменшилася на 19%.

"Дії нашої команди в МВС дають результати, зокрема це превенція злочинів і підвищення ефективності розслідувань", - сказав Аваков.

За його словами, в першому кварталі 2017 року, порівняно з аналогічним періодом 2016 року, кількість тяжких і особливо тяжких злочинів зменшилася, а відсоток розкриття виріс, повідомляють на сайті МВС.



Інфографіка: mvs.gov.ua

Таких показників, зазначає Аваков, вдалося досягти "завдяки структурним реформам, важкій праці і кадровому оновленню".



Інфографіка: mvs.gov.ua

Він також підкреслив, що реформа у відомстві "крок за кроком триває".

Нагадаємо, що за час дії "закону Савченко" на волю достроково вийшли 8,7 тис ув'язнених, з яких 1313 підозрювалися у скоєнні важких злочинів.