Кількість злочинів у 2017 році зменшилась на 19%, - Аваков ІНФОГРАФІКА
"Дії нашої команди в МВС дають результати, зокрема це превенція злочинів і підвищення ефективності розслідувань", - сказав Аваков.
За його словами, в першому кварталі 2017 року, порівняно з аналогічним періодом 2016 року, кількість тяжких і особливо тяжких злочинів зменшилася, а відсоток розкриття виріс, повідомляють на сайті МВС.
Інфографіка: mvs.gov.ua
Таких показників, зазначає Аваков, вдалося досягти "завдяки структурним реформам, важкій праці і кадровому оновленню".
Інфографіка: mvs.gov.ua
Він також підкреслив, що реформа у відомстві "крок за кроком триває".
Нагадаємо, що за час дії "закону Савченко" на волю достроково вийшли 8,7 тис ув'язнених, з яких 1313 підозрювалися у скоєнні важких злочинів.
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