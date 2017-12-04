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Кількість злочинів у 2017 році зменшилась на 19%, - Аваков ІНФОГРАФІКА

Голова МВС розповів про перші результати реформи відомства
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що кількість скоєних у 2017 році злочинів зменшилася на 19%.
Кількість злочинів у 2017 році зменшилась на 19%, - Аваков ІНФОГРАФІКА Арсен Аваков. Фото: Укрінформ

"Дії нашої команди в МВС дають результати, зокрема це превенція злочинів і підвищення ефективності розслідувань", - сказав Аваков. 

За його словами, в першому кварталі 2017 року, порівняно з аналогічним періодом 2016 року, кількість тяжких і особливо тяжких злочинів зменшилася, а відсоток розкриття виріс, повідомляють на сайті МВС.


Інфографіка: mvs.gov.ua

Таких показників, зазначає Аваков, вдалося досягти "завдяки структурним реформам, важкій праці і кадровому оновленню".


Інфографіка: mvs.gov.ua

Він також підкреслив, що реформа у відомстві "крок за кроком триває".

Нагадаємо, що за час дії "закону Савченко" на волю достроково вийшли 8,7 тис ув'язнених, з яких 1313 підозрювалися у скоєнні важких злочинів.

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12 04 2017 13:30
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