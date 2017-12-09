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Кількість зниклих безвісти від початку АТО в різних базах даних поліції відрізняється на 170 осіб, - ООН

Деякі особи можуть бути включені в кілька списків одночасно, а місце перебування інших осіб з цих списків може бути вже встановлено
Кількість зниклих безвісти з початку конфлікту на Донбасі у загальнодоступних базах даних Нацполіції України та Головного управління НПУ в Донецькій області відрізняється на 170 осіб.
Кількість зниклих безвісти від початку АТО в різних базах даних поліції відрізняється на 170 осіб, - ООН Фото: AP / Emilio Morenatti

"В умовах відсутності ефективної координації між органами державної влади та обміну відповідною інформацією між урядом і озброєними групами загальнодоступні дані щодо кількості зниклих в зоні конфлікту істотно відрізняються", -  йдеться в 19-ій доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) щодо ситуації з правами людини в Україні за період 16 травня - 15 серпня 2017 року, яку представила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, інформує "Укрінформ".

Автори доповіді наводять такі дані: на 15 серпня 2017 року у відкритій базі даних Національної поліції України нараховувалось 1476 осіб (1243 чоловіки та 233 жінки), зниклих безвісти в зоні конфлікту починаючи з середини квітня 2014 року.

У той же час, за даними Головного управління Нацполіції в Донецькій області, загалом з початку конфлікту в області зниклими безвісти значаться 1646 осіб. За даними "уповноваженого з прав людини" "ДНР", як зниклі безвісти зареєстровані 509 осіб.

Як наголошується в доповіді, Управління верховного комісара ООН з прав людини переконане, що ці дані відображають лише кількість звернень для пошуку зниклих безвісти осіб, які направляються різними суб'єктами. Крім того, деякі особи можуть бути включені в кілька списків одночасно, а місцезнаходження інших осіб з цих списків може бути вже встановлено.

Нагадаємо, протягом збройного конфлікту на Донбасі з полону бойовиків було звільнено 3 138 осіб.

В свою чергу, проросійські бойовики на Донбасі підтверджують, що утримують 71 заручника із тих 137, які є в списках Києва.

 

 

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12 09 2017 18:15
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