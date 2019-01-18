Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Кільця Сатурна могли утворитись у час існування динозаврів на Землі, - вчені

Завдяки аналізу даних з Cassini вчені з'ясували, що маса кілець може бути значно більшою, ніж припускалось раніше
Ґрунтуючись на аналізі даних з космічного апарату Cassini, американські вчені заявили, що вік кілець Сатурна може бути набагато менший, а маса - більша, ніж вважалося раніше.
Кільця Сатурна могли утворитись у час існування динозаврів на Землі, - вчені Фото: astro-nevs.ru

Зазначається, що астрономи проаналізували дані апарату Cassini, зібрані загалом під час фіналу місії у вересні 2017 року, повідомляє видання "N+1" з посиланням на наукову роботу групи астрономів на чолі з Лучіано Айессом, опубліковану у журналі Science.

Також завдяки аналізу даних з Cassini вчені з'ясували, що маса кілець може бути значно більшою, ніж припускалось раніше.

"Нова оцінка маси кілець заснована на змінах траєкторії апарату гравітаційним полем планети, а також обліку глибинних атмосферних течій на Сатурні", - йдеться у повідомленні.

Відтак, загальна маса кілець становить (1,54 ± 0,49) × (10 у 19 ступені) кілограмів, а утворитися вони могли від 10 до 100 мільйонів років тому.

Зазначимо, згідно з науковими дослідженнями, динозаври на Землі існували, починаючи з пізнього тріасового періоду (225 млн років тому) до кінця крейдяного періоду (66 млн років тому).

Наголошується, що отримані результати вказують на досить раннє походження системи кілець Сатурна, незалежно від механізму їх утворення. Нова гіпотеза допоможе перевірити існуючі моделі еволюції кілець Сатурна.

Апарат Cassini, створений NASA, Європейським та Італійським космічними агентствами, був запущений 15 жовтня 1997 року.

Нагадаємо, що вчені з Айдахського університету вивчили знімки супутника Сатурна Титана, які були зроблені станцією Cassini у 2016 році, і розглянули на них підсвічені хмари, які свідчать про прихід літнього сезону і наявності дощів у північній частині небесного тіла.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 01 2019 20:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.