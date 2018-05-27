Кім Чен Ин і Трамп підтвердили зустріч 12 червня
Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін на прес-конференції в Сеулі після переговорів з північнокорейським лідером у демілітаризованій зоні на міжкорейському кордон, повідомляє Європравда з посиланням на Reuters.
У Вашингтоні президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що підготовка до саміту 12 червня з Кімом успішно триває, незважаючи на попередню заяву про скасування зустрічі.
Нагадаємо, лідери Південної і Північної Корей провели несподівану зустріч у суботу, 26 травня, підтвердивши, що саміт Північної Кореї і США слід провести.
"Кім і я погодилися, що саміт 12 червня слід провести дуже успішно і що наше прагнення до денуклеаризації Корейського півострова і вічного режиму миру не повинно бути зупинено", - сказав Мун.
Мун Чже Ін і Кім Чен Ин зустрілися на тлі невпевненості щодо проведення історичного саміту між КНДР і США. 24 травня Дональд Трамп скасував саміт, але вже наступного дня заявив про шанс на його проведення.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп попередньо скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.
У КНДР повідомили, що бажання Пхеньяна працювати на досягнення миру зберігається.
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