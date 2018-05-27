Кім Чен Ин і Трамп підтвердили зустріч 12 червня

24 травня Трамп скасував саміт, але вже наступного дня заявив про шанси на його проведення

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив, що прихильником "повної" денуклеаризації Корейського півострова і запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін на прес-конференції в Сеулі після переговорів з північнокорейським лідером у демілітаризованій зоні на міжкорейському кордон, повідомляє Європравда з посиланням на Reuters.

У Вашингтоні президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що підготовка до саміту 12 червня з Кімом успішно триває, незважаючи на попередню заяву про скасування зустрічі.

Нагадаємо, лідери Південної і Північної Корей провели несподівану зустріч у суботу, 26 травня, підтвердивши, що саміт Північної Кореї і США слід провести.

"Кім і я погодилися, що саміт 12 червня слід провести дуже успішно і що наше прагнення до денуклеаризації Корейського півострова і вічного режиму миру не повинно бути зупинено", - сказав Мун.

Мун Чже Ін і Кім Чен Ин зустрілися на тлі невпевненості щодо проведення історичного саміту між КНДР і США. 24 травня Дональд Трамп скасував саміт, але вже наступного дня заявив про шанс на його проведення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп попередньо скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином.

У КНДР повідомили, що бажання Пхеньяна працювати на досягнення миру зберігається.