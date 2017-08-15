Кім Чен Ин наказав армії завжди бути готовою до ракетного удару
Лідер країни Кім Чен Ин наказав армії завжди бути готовою до ракетного удару, але уточнив, що спостерігатиме за діями Сполучених Штатів, перш ніж ухвалювати рішення про пуск ракет, інформує "Радіо Свобода" із посиланням на офіційне інформаційне агенство Пхеньяна.
Зазначається, що Кім Чен Ин заявив, саме Сполучені Штати першими наблизили до країни "безліч стратегічних ядерних установок", і саме вони мають спочатку "ухвалити правильне рішення і показати через дії, що вони хочуть послабити напруженість на Корейському півострові та запобігти небезпечному військовому зіткненню".
Зазначимо, військові можливості, які готують Сполучені Штати для захисту від Північної Кореї, можуть застосовуватися тільки в разі провалу дипломатичних і економічних санкцій.
5 серпня Рада безпеки ООН одностайно ухвалила нові санкції проти Пхеньяна, які можуть обійтися Північній Кореї майже в мільярд доларів США.
Після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю".
У відповідь на це КНДР заявила про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.
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