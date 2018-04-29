Кім Чен Ин обіцяє закрити ядерний полігон КНДР у травні

Очільник КНДР Кім Чен Ин заявив південнокорейському президенту Мун Чже Іну про готовність закрити ядерний полігон Пунгері у травні 2018 року.

Як повідомляє Yonhap з посиланням на прес-секретаря президента Південної Кореї Юн Ен Чан, Кім Чен Ин готовий провести закриття полігону публічно, запросивши на нього журналістів та експертів з безпеки.

"Хтось каже, що ми закриваємо об'єкти, які не функціонують, але ви побачите, що вони в хорошому стані. Незважаючи на протистояння зі Сполученими Штатами, я не та людина, яка буде наносити ядерні удари по Південній Кореї, Тихоокеанському регіону або Америці", – процитував Юн Ен Чан північнокорейського лідера.

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує провести зустріч з Кім Чен Ином упродовж наступних трьох-чотирьох тижнів.

Нагадаємо, на полігоні Пунгері, розташованому в районі гори Пектусан неподалік від кордону з Китаєм, КНДР провела всі шість своїх ядерних випробувань, останнє з яких сталося у вересні 2017 року. Про існування інших ядерних полігонів у Північній Кореї невідомо.

27 квітня відбулася зустріч лідерів Північної і Південної Кореї, за підсумками якої було оголошено про початок робіт над повним ядерним роззброєнням і скороченням інших видів озброєнь на Корейському півострові.

Особиста зустріч голови КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом очікується наприкінці травня. На ній також обговорюватимуть питання згортання ядерної програми Північної Кореї.