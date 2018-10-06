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Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру

Прибуття Трампа очікується протягом кількох годин
Лідер КНДР Кім Чен Ин прибув в Сінгапур, де проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру Фото: twitter.com/VivianBala

"Вітаємо голову Кім Чен Ина, який щойно прибув в Сінгапур", - написав у Twitter глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакришнан.

Балакришнан також опублікував фото з зустрічі з лідером КНДР, на якому вони тиснуть один одному руки.

Раніше південнокорейське агентство Yonhap повідомило, що Кім Чен Ин вилетів з Пхеньяну в Сінгапур на літаку китайської авіакомпанії. Сьогодні він має зустрітися з прем'єр-міністром Сінгапуру Лі Сянь Лунгом.

Прибуття президента США Дональда Трампа, який вилетів в Сінгапур з Канади після саміту G7, очікується протягом кількох годин.

Зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина запланована на 12 червня в готелі "Капела" на острові Сентоса в Сінгапурі. Основну увагу буде присвячено денуклеаризації Корейського півострова.

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10 06 2018 12:17
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