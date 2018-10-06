Кім Чен Ин прибув до Сінгапуру
"Вітаємо голову Кім Чен Ина, який щойно прибув в Сінгапур", - написав у Twitter глава МЗС Сінгапуру Вівіан Балакришнан.
Балакришнан також опублікував фото з зустрічі з лідером КНДР, на якому вони тиснуть один одному руки.
Раніше південнокорейське агентство Yonhap повідомило, що Кім Чен Ин вилетів з Пхеньяну в Сінгапур на літаку китайської авіакомпанії. Сьогодні він має зустрітися з прем'єр-міністром Сінгапуру Лі Сянь Лунгом.
Прибуття президента США Дональда Трампа, який вилетів в Сінгапур з Канади після саміту G7, очікується протягом кількох годин.
Зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина запланована на 12 червня в готелі "Капела" на острові Сентоса в Сінгапурі. Основну увагу буде присвячено денуклеаризації Корейського півострова.
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