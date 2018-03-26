Кім Чен Ин прибув з візитом до Китаю, - Bloomberg
Поки що про деталі поїздки лідера КНДР, як довго він пробуде в Китаї, а також з ким зустрінеться, не повідомляється, передає Bloomberg з посиланням на джерела. Агентство додає, що поїзд, ймовірно, в'їхав на територію країни через прикордонне місто Даньдун.
За інформацією видання Business Insider, на північному сході Китаю помітили таємничий поїзд, який прямував з Північної Кореї до Пекіна. Через нього відбулися масові збої в розкладі руху на залізничному транспорті на китайській території. Вважається, що це той самий броньований поїзд, на якому батько нинішнього лідера КНДР Кім Чем Ір здійснював поїздку в Пекін.
Видання також зазначає, що прибуття поїзда в китайську столицю збіглося з посиленням безпеки в районі вокзалу в Пекіні і поміченим кортежем з лімузина і співробітників поліції на мотоциклах.
Як зазначається, бронепоїзд і маршрут вже були випробувані раніше, тому саме такий спосіб нинішній лідер КНДР міг би вибрати для своєї поїздки. У разі, якщо інформація виявиться правдою, це буде перша поїздка Кім Чен Ина за межі Північної Кореї на вищому посту. Також він може вперше особисто зустрітися з головою іншої держави.
Business Insider вказує, що подібний візит вигідний як північнокорейській, так і китайській стороні, особливо на тлі рішення президента США Дональда Трампа провести зустріч з лідером КНДР. Про те, що він згоден на неї, стало відомо 9 березня. Переговори повинні відбутися до кінця травня цього року.
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