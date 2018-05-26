Кім Чен Ин та лідер Південної Кореї проводять незаплановану зустріч
Зазначається, що це друга зустріч між главою КНДР Кім Чен Ином та президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у цьому році.
"Схоже, що обидві сторони продовжують спроби відновити історичний саміт США та Північної Кореї", - повідомляє BBC.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це йдеться в заяві Білого дому.
Переговори між лідерами проходять на північній стороні села Панмунджом, йдеться у заяві глави Південної Кореї.
У заяві також вказано, що Мун Чже Ін оголосить про підсумки переговорів 27 травня вранці.
Як відомо, 27 квітня відбулася зустріч лідерів Північної і Південної Кореї, за підсумками якої було оголошено про початок робіт над повним ядерним роззброєнням і скороченням інших видів озброєнь на Корейському півострові.
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