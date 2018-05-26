Кім Чен Ин та лідер Південної Кореї проводять незаплановану зустріч

Переговори між лідерами проходять на північній стороні села Панмунджом

Лідери Північної і Південної Кореї "несподівано" зустрілися у демілітаризованій прикордонній зоні між двома державами.

Зазначається, що це друга зустріч між главою КНДР Кім Чен Ином та президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у цьому році.

"Схоже, що обидві сторони продовжують спроби відновити історичний саміт США та Північної Кореї", - повідомляє BBC.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це йдеться в заяві Білого дому.

Переговори між лідерами проходять на північній стороні села Панмунджом, йдеться у заяві глави Південної Кореї.