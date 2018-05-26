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Кім Чен Ин та лідер Південної Кореї проводять незаплановану зустріч

Переговори між лідерами проходять на північній стороні села Панмунджом
Лідери Північної і Південної Кореї "несподівано" зустрілися у демілітаризованій прикордонній зоні між двома державами.
Кім Чен Ин та лідер Південної Кореї проводять незаплановану зустріч Фото: reuters.com

Зазначається, що це друга зустріч між главою КНДР Кім Чен Ином та президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у цьому році.

"Схоже, що обидві сторони продовжують спроби відновити історичний саміт США та Північної Кореї", - повідомляє BBC.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це йдеться в заяві Білого дому.

Переговори між лідерами проходять на північній стороні села Панмунджом, йдеться у заяві глави Південної Кореї.

У заяві також вказано, що Мун Чже Ін оголосить про підсумки переговорів 27 травня вранці. 

Як відомо, 27 квітня відбулася зустріч лідерів Північної і Південної Кореї, за підсумками якої було оголошено про початок робіт над повним ядерним роззброєнням і скороченням інших видів озброєнь на Корейському півострові.

 

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26 05 2018 15:30
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