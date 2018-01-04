Кім Чен Ин відвідав концерт південнокорейських поп-виконавців

Музиканти з сусідньої країни приїхали у КНДР вперше за три роки

Лідер КНДР Кім Чен Ин разом з дружиною відвідав концерт південнокорейських поп-виконавців у Пхеньяні. Делегація зі 120 південнокорейських музикантів і спортсменів приїхала в Північну Корею вперше з 2015 року.

Крім Кім Чен Ина і його дружини на заході були два високопоставлених чиновника з КНДР і сестра глави держави, повідомляє The Straits Times.

Концерт почався о 18:20 за місцевим часом у Великому театрі Пхеньяна, куди прийшли близько 1500 глядачів.



Фото: EPA-EFE

Кім Чен Ин залишився задоволений двогодинним виступом і запропонував провести такий же захід у Сеулі в кінці року.

Ще один виступ у Пхеньяні заплановано на 3 квітня.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрінеться з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном 27 квітня.