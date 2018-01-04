ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер КНДР Кім Чен Ин разом з дружиною відвідав концерт південнокорейських поп-виконавців у Пхеньяні. Делегація зі 120 південнокорейських музикантів і спортсменів приїхала в Північну Корею вперше з 2015 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кім Чен Ин відвідав концерт південнокорейських поп-виконавців
Музиканти з сусідньої країни приїхали у КНДР вперше за три роки
Фото: EPA-EFE
Крім Кім Чен Ина і його дружини на заході були два високопоставлених чиновника з КНДР і сестра глави держави, повідомляє The Straits Times.
Концерт почався о 18:20 за місцевим часом у Великому театрі Пхеньяна, куди прийшли близько 1500 глядачів.
Фото: EPA-EFE
Кім Чен Ин залишився задоволений двогодинним виступом і запропонував провести такий же захід у Сеулі в кінці року.
Ще один виступ у Пхеньяні заплановано на 3 квітня.
Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрінеться з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном 27 квітня.
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