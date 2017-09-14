Кім Чен Ин: Японія відправимо на "дно океану", а США перетвормо в "попіл і темряву"

КНДР вкотре різко розкритикувала Радбез ООН за його політику санкцій, назвавши його "знаряддям зла" в руках США

КНДР пригрозила за допомогою ядерного удару відправити Японію на дно океану, а США занурити в "попіл і темряву".

"Чотири острови архіпелагу повинні бути потоплені ядерним ударом КНДР. Японії більше не судилося існувати поруч з нами", - йдеться в повідомленні Центрального телеграфного агентства КНДР, поширеного в четвер, 14 вересня, інформує Reuters.

Нагадаємо, що Північна Корея відкинула резолюцію Радбезу ООН про посилення санкцій і пригрозила США "найбільшим болем" в історії.

Північна Корея 3 вересня повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.

Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.

Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп погодилися, що Рада безпеки ООН має ухвалити нові більш жорсткі санкції щодо КНДР у зв'язку з випробуванням водневої бомби.

Також постійний представник США при ООН Ніккі Гейлі заявила, що РБ ООН має прийняти "найсильніші санкції" щодо Північної Кореї. За її словами, лідер КНДР Кім Чен Ин напрошується на війну.