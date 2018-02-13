Кім Чен Ин заявив про бажання підтримувати "теплий клімат примирення і діалогу" з Південною Кореєю
Кім Чен Ин подякував Сеулу і назвав "дуже вражаючими" зусилля Південної Кореї в наданні пріоритетного значення візиту північнокорейської делегації, повідомляє Reuters.
Лідер КНДР заявив про бажання підтримувати "теплий клімат примирення і діалогу", а також дав інструкції щодо заходів, спрямованих на збільшення міжкорейського взаємодії. Деталі цих інструкцій не розголошуються.
Нагадаємо, Південну Корею для участі в церемонії відкриття зимової Олімпіади відвідала делегація з Пхеньяна, яку очолювала сестра лідера КНДР Кім Е Чжон.
Делегація передала президенту Південної Кореї лист від лідера КНДР із запрошенням відвідати Північну Корею та провести зустріч з її лідером. Південнокорейський президент прийняв запрошення.
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