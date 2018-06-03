Кім Чен Ин заявив, що хоче "написати нову історію возз'єднання" з Південною Кореїю, - ЗМІ

Також глава КНДР погодився на пропозицію Мун Чже Іна провести саміт

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на зустрічі з делегацією спецпосланців з Південної Кореї заявив, що прагне рішуче просувати питання національного возз'єднання.

Про це повідомляє Telegraph.co.uk з посиланням на корейське державне агентство KCNA.

Переговори, які відбулися в понеділок, 5 березня, були зосереджені на можливій зустрічі на вищому рівні між лідерами двох країн.

Згідно із повідомленням KCNA, Кім Чен Ин заявив делегації, що хоче "написати нову історію возз'єднання", а також обговорив зі спецпосланцями шляхи зменшення військової напруженості в регіоні.



Фото із сайту Reuters

У повідомленні зазначено, що дізнавшись від спецпросланців Південної Кореї про намір президента Мун Чже Іна провести саміт, Кім Чен Ин дав на це згоду. Обидві сторони також повинні були обговорити, як відновити діалог між США та Північною Кореєю щодо її ядерної програми та ракетної програм, однак деталі наразі невідомі.

Нагадаємо, Південну Корею для участі в церемонії відкриття зимової Олімпіади відвідала делегація з Пхеньяна, яку очолювала сестра лідера КНДР Кім Е Чжон.

Делегація передала президенту Південної Кореї лист від лідера КНДР із запрошенням відвідати Північну Корею та провести зустріч з її лідером. Південнокорейський президент прийняв запрошення.