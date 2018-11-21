Кім Чон Яна з Південної Кореї обрали головою Інтерполу
"Делегати, присутні на Генеральній асамблеї Інтерполу, обрали Кім Чен Яна з Республіки Корея новим президентом Організації", - повідомляє сайт Інтерполу.
Фотографію табло з результатами голосування оприлюднила виконувачка міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Twitter.
На табло помітно, що Кім Чон Яна з Південної Кореї проголосувала 101 країна — він отримав 62,3% голосів.
За росіянина Олександра Прокопчука проголосувала 61 країна — він отримав 37,7% голосів.
Фотографію з новим головою Інтерполу оприлюднив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
Нагадаємо, Інтерпол – міжнародна організація, основним завданням якої є об'єднання зусиль національних правоохоронних органів країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю. Статут Інтерполу суворо забороняє займатися втручанням або діяльністю політичного, військового, релігійного і расового характеру.
Необхідність у виборах нового керівника виникла після того, як зник попередній глава організації Мен Хунвей. Згодом з'ясувалося, що його заарештували в Китаї за підозрою в корупції. 8 жовтня він подав у відставку.
Додамо, глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрічався з генеральним секретарем Інтерполу, аби обговорити імовірне призначення представника Росії главою організації. Напередодні Аваков заявив, що Україна розгляне можливість виходу з Інтерполу, якщо представник Росії стане главою організації
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