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Кім Чон Яна з Південної Кореї обрали головою Інтерполу

Його обрали на дворічний термін
Головою Інтерполу обрали Кім Чон Яна з Південної Кореї.
Кім Чон Яна з Південної Кореї обрали головою Інтерполу Фото: interpol.int

"Делегати, присутні на Генеральній асамблеї Інтерполу, обрали Кім Чен Яна з Республіки Корея новим президентом Організації", - повідомляє сайт Інтерполу

Фотографію табло з результатами голосування оприлюднила виконувачка міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Twitter.

На табло помітно, що  Кім Чон Яна з Південної Кореї проголосувала 101 країна — він отримав 62,3% голосів.

За росіянина Олександра Прокопчука проголосувала 61 країна — він отримав 37,7% голосів.

Фотографію з новим головою Інтерполу оприлюднив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Нагадаємо, Інтерпол – міжнародна організація, основним завданням якої є об'єднання зусиль національних правоохоронних органів країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю. Статут Інтерполу суворо забороняє займатися втручанням або діяльністю політичного, військового, релігійного і расового характеру.

Необхідність у виборах нового керівника виникла після того, як зник попередній глава організації Мен Хунвей. Згодом з'ясувалося, що його заарештували в Китаї за підозрою в корупції. 8 жовтня він подав у відставку.

Додамо, глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков зустрічався з генеральним секретарем Інтерполу, аби обговорити імовірне призначення представника Росії главою організації. Напередодні Аваков заявив, що Україна розгляне можливість виходу з Інтерполу, якщо представник Росії стане главою організації

 
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21 11 2018 09:40
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