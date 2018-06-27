Кінематографісти зачитали оповідання Сенцова на підтримку політв'язня, - ВІДЕО
Іллєнко, Санін та Довженко долучилися до акції "Вголос. Читаємо оповідання Олега Сенцова", вони прочитали оповідання "Автобіографія" з його збірки "Рассказы", повідомляє українська продакшн-компанія 435 FILMS у Facebook.
"Прочитайте на камеру оповідання зі збірника автобіографічних розповідей "Расказы" Олега Сенцова (який можна знайти на сайті: https://www.litmir.me/br/?b=563812&p=1) та перешліть файл запису за наступною електронною адресою: storiessentsov@gmail.com", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Олег Сенцов голодує вже 45 день. Російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна з закликом звільнити українського політв’язня, режисера Олега Сенцова.
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