Кінематографісти зачитали оповідання Сенцова на підтримку політв'язня, - ВІДЕО

У Держкіно закликали всіх долучитися до цієї акції

Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, режисер Олесь Санін та актор В'ячеслав Довженко записали на відео оповідання режисера, політв’язня Олега Сенцова, аби висловити йому підтримку.

Іллєнко, Санін та Довженко долучилися до акції "Вголос. Читаємо оповідання Олега Сенцова", вони прочитали оповідання "Автобіографія" з його збірки "Рассказы", повідомляє українська продакшн-компанія 435 FILMS у Facebook.

"Прочитайте на камеру оповідання зі збірника автобіографічних розповідей "Расказы" Олега Сенцова (який можна знайти на сайті: https://www.litmir.me/br/?b=563812&p=1) та перешліть файл запису за наступною електронною адресою: storiessentsov@gmail.com", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Олег Сенцов голодує вже 45 день. Російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна з закликом звільнити українського політв’язня, режисера Олега Сенцова.