Кінофестиваль у Каннах: Український фільм про війну отримав нагороду

Фільм отримав приз глядацьких симпатій.

Знятий у Кам’янці-Подільському фільм "Битва за Україну" ("Fight for Ukraine") отримав приз глядацьких симпатій на міжнародному кінофестивалі Cannes International Independent Film Festival.

Про це повідомив режисер, організатор Кам’янець-Подільського міжнародного кінофестивалю "Бруківка" Андрій Заєць у Facebook.

"Кам’янець-подільський фільм про війну 2022 року "Битва за Україну" виграв у Каннах "Приз глядацьких симпатій" на міжнародному кінофестивалі Cannes 7th Art Awards (Cannes International Independent Film Festival)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що журі кінофестивалю "Cannes 7th Art Awards" очолювали французький актор театру та кіно Арсен Жироян, президент і засновник асоціації каннських кіноманів "Ciné Croisette" Сергій Базилевський, сценарист Антуан Лассейн, режисер та композитор Філіп Донон, актор Філ Дюссоль.

У вересні 2022 року фільм "Битва за Україну" отримав "Приз журі" Харківського фестивалю незалежного короткометражного українського кіно "Бардак", який відбувався в межах кінофестивалю "Kharkiv MeetDocs". Стрічку показували на українських кінофестивалях "Своїми Словами" (Київ), "Бруківка" (Кам’янець-Подільський), "Кіно в музеї" (Одеса). Фільм також є учасником конкурсних програм фестивалів в Італії, США, Німеччині, Бразилії, Канаді, Нігерії, Південно-Африканській Республіці, Південній Кореї.