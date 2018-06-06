БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКомпанія заявляє, що в 2013 році продала "Укртелеком" Ахметову за $860 млн, але отримала з цієї суми лише $100 млн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кіпрський суд "розморозив" активи Ахметова
Окружний суд Нікосії виніс рішення на користь фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" в суперечці з компанією Raga Establishment щодо статусу "Укртелекому", скасувавши розпорядження кіпрського суду про "заморожування" деяких активів групи СКМ
Рінат Ахметов. Фото: lenta-ua.net
Директор з міжнародних відносин та зв'язків з інвесторами CКM Джок Мендоза-Вілсон уточнив, що мова йде про зняття всіх обмежень на розпорядження активами групи СКМ, які були накладені грудневою забороною суду.
"У своєму рішенні суд зазначив, що в грудні 2017 року компанія Raga неправомірно домоглася судової заборони, для якої були відсутні реальні підстави", - підкреслив Мендоза-Вілсон.
Нагадаємо, що 27 грудня Окружний суд Нікосії ухвалив заморозити активи бізнесмена Ріната Ахметова на суму $820 млн у справі Укртелекому в рамках позову компанії Raga Establishment.
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