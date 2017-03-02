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Кіпрський суд тимчасово заблокував акції компанії Ахметова, - ЗМІ

Суд заблокував акції компанії Ахметова у зв'язку із суперечкою про продаж "Укртелекому"
Окружний суд Нікосії виніс рішення про тимчасове заблокування акцій місцевої компанії, яка належить українському олігарху Ринату Ахметову, на суму 656 млн євро.
Кіпрський суд тимчасово заблокував акції компанії Ахметова, - ЗМІ Ринат Ахметов. Фото: top.rbc.ru

Рішення суду про тимчасове заморожування акцій Ахметова було винесено за позовом іншої кіпрської компанії в рамках суперечки з приводу продажу державної української телекомунікаційної компанії за 830 млн євро, повідомляє ЛІГА.net з посиланням на In Cyprus.

Кіпрська компанія UA Telecominvest, створена в жовтні 2012 року, купила на початку 2013 року у EPIC Telecom Invest 100% статутного капіталу компанії ЕСУ, отримавши таким чином контроль над 92,7906% акцій держкомпанії "Укртелеком".

У Фонді державного майна України тоді заявили, що не знали про зміну власника. ЕСУ восени 2010 року виграла тендер на продаж "Укртелекому" за 10,6 млрд грн.

У прес-службі холдингу СКМ Ахметова ЛІГА.net підтвердили наявність спору.

"Дійсно, в цей час йде суперечка. Деталі спору до його закінчення ми не коментуємо. При цьому хочемо зазначити, що визначення ніяк не впливає на звичайну комерційну діяльність компанії SCM і її активів. Інформація про "арешт" будь-яких банківських рахунків SCM або Рината Ахметова не відповідає дійсності", - заявляє СКМ.

Нагадаємо, що Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.

Відзначимо, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути державному "Укрексімбанку" 810,6 млн гривень заборгованості за облігаціями.

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03 02 2017 16:18
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