Кіпрський суд тимчасово заблокував акції компанії Ахметова, - ЗМІ
Рішення суду про тимчасове заморожування акцій Ахметова було винесено за позовом іншої кіпрської компанії в рамках суперечки з приводу продажу державної української телекомунікаційної компанії за 830 млн євро, повідомляє ЛІГА.net з посиланням на In Cyprus.
Кіпрська компанія UA Telecominvest, створена в жовтні 2012 року, купила на початку 2013 року у EPIC Telecom Invest 100% статутного капіталу компанії ЕСУ, отримавши таким чином контроль над 92,7906% акцій держкомпанії "Укртелеком".
У Фонді державного майна України тоді заявили, що не знали про зміну власника. ЕСУ восени 2010 року виграла тендер на продаж "Укртелекому" за 10,6 млрд грн.
У прес-службі холдингу СКМ Ахметова ЛІГА.net підтвердили наявність спору.
"Дійсно, в цей час йде суперечка. Деталі спору до його закінчення ми не коментуємо. При цьому хочемо зазначити, що визначення ніяк не впливає на звичайну комерційну діяльність компанії SCM і її активів. Інформація про "арешт" будь-яких банківських рахунків SCM або Рината Ахметова не відповідає дійсності", - заявляє СКМ.
Нагадаємо, що Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.
Відзначимо, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути державному "Укрексімбанку" 810,6 млн гривень заборгованості за облігаціями.
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