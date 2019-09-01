Кішка мистецтвознавця зробила дірку в рідкісній картині XVII століття
Гросвенор відновлював картину англійського художника Джона Майкла Райта, на якій через холод виступив конденсат.
"Коли я відійшов, щоб помилуватися своєю роботою, моя кішка підстрибнула, приземлившись прямо в центрі картини", - пояснив мистецтвознавець виданню The Telegraph.
Тепер в рідкісному полотні зяє діра від кігтів вихованця. І хоча картина не була повністю зіпсована, Гросвенор каже, що її ніколи не вдасться повернути в первісний стан, а реставрація коштуватиме стільки ж, скільки сама робота.
"Райт - один з моїх улюблених художників, я купив цей портрет, тому що він був у відмінному стані, з оригінальною глазур'ю і деталями, які дивом збереглись, - розповів мистецтвознавець. - Тепер він знаходиться не в дуже хорошому стані, але кішка, хоча б, зіпсувала зображений на картині одяг, а не обличчя".
Гросвенор додав, що Падме "не фанат Джона Майкла Райта і ні про що не шкодує".
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