Кіт Степан представлятиме проєкт "Збережіть українську культуру"

Пухнастий блогер-мільйонник став третім амбасадором проєкту з відновлення зруйнованих російськими окупантами пам'яток в Україні.

Про це повідомили на сторінці Мінкультури у Facebook.

"Харківський кіт Степан, який має в інстаграмі 1,3 млн підписників, став амбасадором проєкту від МКІП – "Збережіть українську культуру". Це вже третя зірка, яка долучилася до проєкту, спрямованого на відновлення зруйнованих росіянами українських пам’яток культури", – ідеться в дописі.

У своєму Instagram Степан нагадав, що за 8 місяців повномасштабної війни росія зруйнувала чи пошкодила 552 культурних об'єкти в Україні, і закликав українців пожертвувати посильну суму на відновлення пам'яток.

"Але хороша новина в тому, що завдяки проєкту "Збережіть українську культуру", який ініціювало Міністерство культури та інформаційної політики України, кожен з нас може підтримати українську культуру. Пожертвуйте будь-яку посильну для себе суму", – написав харківський кіт.

Яке фінансування на збереження культури запланувало саме Міністерство культури залишається невідомим – остаточний бюджет 2023 ще не оприлюднено урядом. Парламент ухвалив кошторис країни на наступний рік 3 листопада.