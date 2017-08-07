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Ківа оголосив себе лідером Соціалістичної партії України, - ВІДЕО

Радник глави МВС стверджує, що рішення ухвалив з'їзд політсили
Радник глави МВС Ілля Ківа заявив, що прийняв пропозицію очолити Соціалістичну партію України.
Ківа оголосив себе лідером Соціалістичної партії України, - ВІДЕО Ілля Ківа Фото: radiosvoboda.org

"Я прийняв пропозицію очолити Соціалістичну партію України. Це одна з найвідоміших українських партій з довгою партійною історією. Відповідне рішення було щойно ухвалено на з'їзді партії", - написав він у Facebook.

На сайті СПУ інформації про призначення Ківи наразі немає. Лідером партії до останнього часу був Петро Устенко.

Нагадаємо, що Ілля Ківа з жовтня 2015 року по травень 2016 року очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

Уродженець Полтави Ілля Ківа став співробітником місцевої міліції у вересні 2014 року. Він очолив батальйон територіальної оборони "Полтавщина", але незабаром цієї посади позбувся через бунт підлеглих. В грудні 2014 року його призначили заступником начальника ГУМВС Донецької області. У червні 2015 року Ківа перейшов на посаду заступника начальника УМВС Херсонської області. Цю посаду він займав до призначення головним борцем з наркотиками.

З листопада 2015 року, коли набув чинності закон про Нацполіцію, всі працівники органів внутрішніх справ зобов'язані були пройти переатестацію, однак Ківа її так і не пройшов.

У квітні 2015 року тодішня голова Нацполіції Хатія Деканоідзе заявила, що подасть главі МВС документи для звільнення Ківи. Причиною стало його інтерв'ю виданню "Країна", в якому він сказав, що "рано чи пізно" його "все одно завалять" АТОшники, "яким нічим зайнятися, а рука до автомата звикла".

В результаті під тиском громадськості міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв, що Ківа перейде на іншу роботу.

До переходу на службу в міліцію Ківа був засуджений за отримання хабара на посаді заступника начальника управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.

Соціалістична партія України - одна з найстаріших політсил країни. Заснована в 1991 році Олександром Морозом, партія була представлена у Верховній Раді з 1991 по 2007 рік. Причиною занепаду політсили стала коаліція з Партією регіонів у 2006 році. У 2012 році Мороз залишив посаду лідера СПУ.

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