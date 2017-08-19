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Ківа вимагає від Порошенка не дати Льовочкіну втекти за кордон

Ківа впевнений, що в НАБУ і прокуратурі вже давно є всі подробиці зустрічей Льовочкіна з агентами ФСБ
Голова Соціалістичної партії України Ілля Ківа вимагає від Президента Петра Порошенка не дати втекти за кордон екс-главі адміністрації Януковича Сергію Льовочкіну.
Ківа вимагає від Порошенка не дати Льовочкіну втекти за кордон Сергій Льовочкін. Фото: espreso.tv

"Я звертаюся до президента Порошенко не дати можливість зраднику - Сергію Льовочкіну втекти з країни! Колишній глава адміністрації Януковича нервує і намагається заперечувати свою роботу на ФСБ за допомогою незграбного алібі", - написав Ківа в Facebook, інформує "Еспресо ТВ".

На його думку, в НАБУ в деталях знають все про його пересування, його офшорах, про людей, яким він здавав свою яхту, про те, як і коли він її ремонтував, кому і скільки платив.

"А поки Льовочкін думає що відповісти, пропоную йому відповісти і на такі питання: звідки Льовочкін взяв 60 млн євро на покупку 6 ділянок землі і будинки в Ніцці у Франції? Звідки Льовочкін взяв 50 млн євро на покупку яхти" Білуга "? Звідки Льовочкін взяв сотні мільйонів доларів на іншу нерухомість в Україні і за її межами?", - запитує Ківа.

Нагадаємо, що 17 серпня Ківа опублікував фото зустрічі між народним депутатом Сергієм Льовочкіним та полковником ФСБ Андрієм Петровим, яка відбулась на яхті у Середземному морі.

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