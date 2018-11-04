Клімкін анонсував безвіз із Македонією

Раніше Україна на рік запровадила безвіз для громадян Македонії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував підписання угоди про лібералізацію візового режиму з Македонією.

"На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду щодо безвізу - текст майже готовий - і поліпшимо функціонування нашої ЗВТ. А взагалі - у нас один шлях до ЄС і НАТО. Разом і працювати", - написав Клімкін у своєму мікроблозі Twitter.

Раніше Президент Петро Порошенко підписав указ про запровадження на один рік безвізового режиму в’їзду в Україну та транзиту для громадян Республіки Македонія.

В указі зазначається, що тимчасова лібералізація візового режиму для македонців запроваджується з метою розвитку та практичної реалізації принципів добросусідського партнерства між Україною та Республікою Македонія, активізації двосторонніх контактів у всіх сферах взаємовідносин.