Клімкін анонсував безвіз із Македонією
"На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду щодо безвізу - текст майже готовий - і поліпшимо функціонування нашої ЗВТ. А взагалі - у нас один шлях до ЄС і НАТО. Разом і працювати", - написав Клімкін у своєму мікроблозі Twitter.
Раніше Президент Петро Порошенко підписав указ про запровадження на один рік безвізового режиму в’їзду в Україну та транзиту для громадян Республіки Македонія.
В указі зазначається, що тимчасова лібералізація візового режиму для македонців запроваджується з метою розвитку та практичної реалізації принципів добросусідського партнерства між Україною та Республікою Македонія, активізації двосторонніх контактів у всіх сферах взаємовідносин.
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