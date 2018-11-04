Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Клімкін анонсував безвіз із Македонією

Раніше Україна на рік запровадила безвіз для громадян Македонії
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував підписання угоди про лібералізацію візового режиму з Македонією.
Клімкін анонсував безвіз із Македонією Павло Клімкін. Фото: www.ibtimes.co.uk

"На зустрічах у Македонії домовилися, що найближчим часом підпишемо угоду щодо безвізу - текст майже готовий - і поліпшимо функціонування нашої ЗВТ. А взагалі - у нас один шлях до ЄС і НАТО. Разом і працювати", - написав Клімкін у своєму мікроблозі Twitter.

Раніше Президент Петро Порошенко підписав указ про запровадження на один рік безвізового режиму в’їзду в Україну та транзиту для громадян Республіки Македонія.

В указі зазначається, що тимчасова лібералізація візового режиму для македонців запроваджується з метою розвитку та практичної реалізації принципів добросусідського партнерства між Україною та Республікою Македонія, активізації двосторонніх контактів у всіх сферах взаємовідносин.

Нагадаємо, за результатами переговорів президента України Петра Порошенка і еміра Катару шейха Таміма бін Хамада Аль Тані підписано Угоду між урядами двох країн про взаємне скасування візових вимог.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 04 2018 17:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.