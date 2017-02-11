Клімкін анонсував безвізовий режим з ОАЕ
За словами міністра закордонних справ України Павла Клікміна, йдеться про Об’єднанні Арабські Емірати.
"Домовилися спрощувати візовий режим з Саудівською Аравією. Завтра – безвіз з Еміратами. Затока відкривається для України", – написав Клімкін у Twitter.
Домовилися спрощувати візовий режим з Саудівською Аравією. Завтра - #безвіз з Еміратами. Затока відкривається для України— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 листопада 2017 р.
Нагадаємо, що перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко звернулася до міністра Великобританії у справах Європи і Америки Алана Данкана з проханням звернути увагу на скарги українців щодо безпідставних відмов в отриманні британських віз.
Раніше державний міністр з питань Європи та Америки Алан Дункан пообіцяв порушити в Лондоні питання про пом’якшення візового режиму для громадян України.
Водночас посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко повідомляла, що Великобританія не готова піти на спрощення візового режиму для громадян України.
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