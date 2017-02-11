Клімкін анонсував безвізовий режим з ОАЕ

Після того, як Україна домовилася про спрощення візового режиму з Саудівською Аравією, зі ще однією країною Перської затоки може бути домовлено про безвізовий режим.

За словами міністра закордонних справ України Павла Клікміна, йдеться про Об’єднанні Арабські Емірати.

"Домовилися спрощувати візовий режим з Саудівською Аравією. Завтра – безвіз з Еміратами. Затока відкривається для України", – написав Клімкін у Twitter.

Домовилися спрощувати візовий режим з Саудівською Аравією. Завтра - #безвіз з Еміратами. Затока відкривається для України — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 1 листопада 2017 р.

Нагадаємо, що перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко звернулася до міністра Великобританії у справах Європи і Америки Алана Данкана з проханням звернути увагу на скарги українців щодо безпідставних відмов в отриманні британських віз.

Раніше державний міністр з питань Європи та Америки Алан Дункан пообіцяв порушити в Лондоні питання про пом’якшення візового режиму для громадян України.

Водночас посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко повідомляла, що Великобританія не готова піти на спрощення візового режиму для громадян України.