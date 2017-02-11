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Клімкін анонсував безвізовий режим з ОАЕ

"Затока відкривається для України"
Після того, як Україна домовилася про спрощення візового режиму з Саудівською Аравією, зі ще однією країною Перської затоки може бути домовлено про безвізовий режим.
Клімкін анонсував безвізовий режим з ОАЕ Павло Клімкін. Фото: inforesist.org

За словами міністра закордонних справ України Павла Клікміна, йдеться про Об’єднанні Арабські Емірати.

"Домовилися спрощувати візовий режим з Саудівською Аравією. Завтра – безвіз з Еміратами. Затока відкривається для України", – написав Клімкін у Twitter.

 

Нагадаємо, що перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко звернулася до міністра Великобританії у справах Європи і Америки Алана Данкана з проханням звернути увагу на скарги українців щодо безпідставних відмов в отриманні британських віз.

Раніше державний міністр з питань Європи та Америки Алан Дункан пообіцяв порушити в Лондоні питання про пом’якшення візового режиму для громадян України.

Водночас посол України у Великій Британії Наталя Галібаренко повідомляла, що Великобританія не готова піти на спрощення візового режиму для громадян України.

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02 11 2017 10:37
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