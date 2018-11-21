Клімкін анонсував "нормандську зустріч" наступного тижня

Наступного тижня в Берліні пройде "нормандська зустріч" на рівні політичних директорів зовнішньополітичних відомств.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час робочого візиту до Австрії, передає "Укрінформ".

"Зараз ми домовляємося про те, щоб це питання (розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу - ред.) обговорювалося в "нормандському форматі" на рівні політичних директорів. Обговорення відбудеться наступного тижня в Берліні", - сказав він.

За словами керівника МЗС, проблема в тому, що Росія намагається свідомо блокувати і торпедувати ідею введення миротворчої місії на Донбасі.

"Напрямок дій РФ полягає в легітимізації окупації на Донбасі і спробі російський протекторат потім впихнути в вільну демократичну європейську Україну, що за визначенням неможливо. Також Росія спекулює тим, що не хоче вести субстантивні переговори, намагаючись вказувати на вибори, які будуть наступного року в Україні", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін заявив, що зустріч у "нормандському форматі" наразі була б "безглуздою".