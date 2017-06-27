Клімкін анонсував телефонну конференцію у "нормандському форматі"
Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін у вівторок в Римі, повідомляє "Радіо Свобода".
Клімкін наголосив, що телефонна конференція між головними представниками України, Росії, Німеччини та Франції повинна відбутися найближчим часом: "Мова йде про лічені дні".
За словами глави МЗС , на телефонну дискусію Київ "виносить чітке питання: Росія більше не повинна мати можливості порушувати Мінські угоди".
Крім того, він заявив, що Москва повинна припинити обстріли, вивести нерегулярні війська, дозволити контроль з боку ОБСЄ на всій території Донбасу, включаючи українсько-російський кордон, звільнити полонених і сприяти проведенню вільних виборів.
Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його налаштований відновити переговорний процес в "нормандському форматі".
У свою чергу Президент України Петро Порошенко допускає появу "формули Макрона" для врегулювання конфлікту на Донбасі.
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