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Клімкін анонсував телефонну конференцію у "нормандському форматі"

Він зазначив, що на телефонну дискусію Київ "виносить чітке питання: "Росія надалі не повинна мати можливості порушувати Мінські угоди"
Україна має намір організувати телефонну конференцію країн-членів "нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
Клімкін анонсував телефонну конференцію у "нормандському форматі" Павло Клімкін. Фото: rbc.ua

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін у вівторок в Римі, повідомляє "Радіо Свобода".

Клімкін наголосив, що телефонна конференція між головними представниками України, Росії, Німеччини та Франції повинна відбутися найближчим часом: "Мова йде про лічені дні".

За словами глави МЗС , на телефонну дискусію Київ "виносить чітке питання: Росія більше не повинна мати можливості порушувати Мінські угоди".

Крім того, він заявив, що Москва повинна припинити обстріли, вивести нерегулярні війська, дозволити контроль з боку ОБСЄ на всій території Донбасу, включаючи українсько-російський кордон, звільнити полонених і сприяти проведенню вільних виборів.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його налаштований відновити переговорний процес в "нормандському форматі".

У свою чергу Президент України Петро Порошенко допускає появу "формули Макрона" для врегулювання конфлікту на Донбасі.

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