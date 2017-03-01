Клімкін та голова ОБСЄ відвідали Маріуполь і КПВВ "Харчовик"
Також політики відвідали пропускний пункт в'їзду-виїзду "Харчовик" у Донецькій області, повідомляє прес-служба МЗС у Twitter.
Відзначимо, що 3-4 січня Курц перебуває з робочим візитом у Донецькій області, щоб ознайомитися з ситуацією. Супроводжує його Клікін.
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Вони повинні обговорити плани Австрії як головуючої країни ОБСЄ на 2017 рік. У тому числі Україна має намір поговорити про перспективи розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко приїхав з американськими сенаторами Джоном Маккейном, Ліндсі Гремом і Емі Клобучар, головою РНБО Олександром Турчиновим, міністром оборони Степаном Полтораком і начальником Генштабу Віктором Муженком у район Широкиного.
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