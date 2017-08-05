ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ України Павло Клімкін одночасно з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим відвідає Вашингтон.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Клімкін і Лавров одночасно відвідають Вашингтон
Глави МЗС України та Росії відвідають США з робочими візитами
Сергій Лавров та Павло Клімкін. Фото: 24tv.ua
Інформація про візит Лаврова до США оприлюднена на сайті МЗС РФ. 9-11 травня Лавров відвідає США з робочим візитом, зокрема 10 травня зустрінеться з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.
Голова МЗС України Павло Клімкін також здійснить робочий візит до Вашингтона для участі у засіданні Базової групи Мюнхенської конференції з безпекових питань 8-10 травня.
Нагадаємо, у травні державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що поки довіри між Вашингтоном і Москвою практично немає.
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08 05 2017 20:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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