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Клімкін і Лавров одночасно відвідають Вашингтон

Глави МЗС України та Росії відвідають США з робочими візитами
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін одночасно з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим відвідає Вашингтон.
Клімкін і Лавров одночасно відвідають Вашингтон Сергій Лавров та Павло Клімкін. Фото: 24tv.ua

Інформація про візит Лаврова до США оприлюднена на сайті МЗС РФ. 9-11 травня Лавров відвідає США з робочим візитом, зокрема 10 травня зустрінеться з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

Голова МЗС України Павло Клімкін також здійснить робочий візит до Вашингтона для участі у засіданні Базової групи Мюнхенської конференції з безпекових питань 8-10 травня.

Нагадаємо, у травні державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що поки довіри між Вашингтоном і Москвою практично немає.

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08 05 2017 20:45
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