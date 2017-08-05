Клімкін і Лавров одночасно відвідають Вашингтон

Глави МЗС України та Росії відвідають США з робочими візитами

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін одночасно з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим відвідає Вашингтон.

Інформація про візит Лаврова до США оприлюднена на сайті МЗС РФ. 9-11 травня Лавров відвідає США з робочим візитом, зокрема 10 травня зустрінеться з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.

Голова МЗС України Павло Клімкін також здійснить робочий візит до Вашингтона для участі у засіданні Базової групи Мюнхенської конференції з безпекових питань 8-10 травня.

Нагадаємо, у травні державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що поки довіри між Вашингтоном і Москвою практично немає.