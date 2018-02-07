Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Клімкін: компанії, які спричинили туристичний колапс, мають за це відповісти

Міністр розповів, що 22 травня МЗС провело спеціальну нараду з представниками причетних до туризму організацій
Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликає притягти до відповідальності компанії, через які сотні українських туристів застрягли за кордоном.
Клімкін: компанії, які спричинили туристичний колапс, мають за це відповісти Павло Клімкін. Фото: www.ibtimes.co.uk

За словами очільника МЗС, йдеться про недобросовісність авіаперевізників та туроператорів, через яку туристи "потрапили в пастку в аеропортах Тунісу, Єгипту, Туреччини, Албанії та інших курортних країн".

Крім того, зазначає Клімкін у Facebook, "не менша кількість людей" по кілька днів не може вилетіти з України.

Міністр розповів, що 22 травня МЗС провело спеціальну нараду з представниками причетних до туризму організацій. На ній учасники скаржилися на брак повноважень перевіряти, чи виконують авіакомпанії і туроператори умови отриманих ліцензій.

"На жаль, є підстави сумніватися, що деякі з них виконати їх взагалі спроможні, і в погоні за наживою взяли на себе завідомо непідйомні зобов’язання", - наголосив Клімкін.

Він закликав звернути увагу на причини, які породжують такі проблеми.

"Компанії, які спричинили туристичний колапс, мають за це відповісти. Ретельний і всебічний аудит повинен з’ясувати, чому вони не виконують умови ліцензій і чи взагалі здатні їх виконувати. І робити це необхідно не колись, а прямо зараз. Досить по-страусячому ховати голову в пісок", - пише голова МЗС.

Нагадаємо, в аеропорту в Тунісі близько 300 українських туристів не можуть вилетіти до України. З туристами зустрівся український консул.

У МЗС повідомили, що частина українських туристів зранку 30 червня все ж повернулися до України.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи ситуацію із затримкою вильоту українських туристів з Тунісу, заявив, що Міністерство економічного розвитку скасовуватиме ліцензії туроператорів, які не виконують свої зобов'язання.

У понеділок, 2 травня, стало відомо, що з аеропорту Тунісу вилетів один з п’яти літаків, що має доставити додому українських туристів, які кілька діб не могли вилетіти з курорту.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 07 2018 16:39
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.