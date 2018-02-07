Клімкін: компанії, які спричинили туристичний колапс, мають за це відповісти
За словами очільника МЗС, йдеться про недобросовісність авіаперевізників та туроператорів, через яку туристи "потрапили в пастку в аеропортах Тунісу, Єгипту, Туреччини, Албанії та інших курортних країн".
Крім того, зазначає Клімкін у Facebook, "не менша кількість людей" по кілька днів не може вилетіти з України.
Міністр розповів, що 22 травня МЗС провело спеціальну нараду з представниками причетних до туризму організацій. На ній учасники скаржилися на брак повноважень перевіряти, чи виконують авіакомпанії і туроператори умови отриманих ліцензій.
"На жаль, є підстави сумніватися, що деякі з них виконати їх взагалі спроможні, і в погоні за наживою взяли на себе завідомо непідйомні зобов’язання", - наголосив Клімкін.
Він закликав звернути увагу на причини, які породжують такі проблеми.
"Компанії, які спричинили туристичний колапс, мають за це відповісти. Ретельний і всебічний аудит повинен з’ясувати, чому вони не виконують умови ліцензій і чи взагалі здатні їх виконувати. І робити це необхідно не колись, а прямо зараз. Досить по-страусячому ховати голову в пісок", - пише голова МЗС.
Нагадаємо, в аеропорту в Тунісі близько 300 українських туристів не можуть вилетіти до України. З туристами зустрівся український консул.
У МЗС повідомили, що частина українських туристів зранку 30 червня все ж повернулися до України.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи ситуацію із затримкою вильоту українських туристів з Тунісу, заявив, що Міністерство економічного розвитку скасовуватиме ліцензії туроператорів, які не виконують свої зобов'язання.
У понеділок, 2 травня, стало відомо, що з аеропорту Тунісу вилетів один з п’яти літаків, що має доставити додому українських туристів, які кілька діб не могли вилетіти з курорту.
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