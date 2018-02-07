Клімкін: компанії, які спричинили туристичний колапс, мають за це відповісти

Міністр розповів, що 22 травня МЗС провело спеціальну нараду з представниками причетних до туризму організацій

Міністр закордонних справ Павло Клімкін закликає притягти до відповідальності компанії, через які сотні українських туристів застрягли за кордоном.

За словами очільника МЗС, йдеться про недобросовісність авіаперевізників та туроператорів, через яку туристи "потрапили в пастку в аеропортах Тунісу, Єгипту, Туреччини, Албанії та інших курортних країн".

Крім того, зазначає Клімкін у Facebook, "не менша кількість людей" по кілька днів не може вилетіти з України.

Міністр розповів, що 22 травня МЗС провело спеціальну нараду з представниками причетних до туризму організацій. На ній учасники скаржилися на брак повноважень перевіряти, чи виконують авіакомпанії і туроператори умови отриманих ліцензій.

"На жаль, є підстави сумніватися, що деякі з них виконати їх взагалі спроможні, і в погоні за наживою взяли на себе завідомо непідйомні зобов’язання", - наголосив Клімкін.

Він закликав звернути увагу на причини, які породжують такі проблеми.

"Компанії, які спричинили туристичний колапс, мають за це відповісти. Ретельний і всебічний аудит повинен з’ясувати, чому вони не виконують умови ліцензій і чи взагалі здатні їх виконувати. І робити це необхідно не колись, а прямо зараз. Досить по-страусячому ховати голову в пісок", - пише голова МЗС.

Нагадаємо, в аеропорту в Тунісі близько 300 українських туристів не можуть вилетіти до України. З туристами зустрівся український консул.

У МЗС повідомили, що частина українських туристів зранку 30 червня все ж повернулися до України.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи ситуацію із затримкою вильоту українських туристів з Тунісу, заявив, що Міністерство економічного розвитку скасовуватиме ліцензії туроператорів, які не виконують свої зобов'язання.

У понеділок, 2 травня, стало відомо, що з аеропорту Тунісу вилетів один з п’яти літаків, що має доставити додому українських туристів, які кілька діб не могли вилетіти з курорту.