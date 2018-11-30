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Клімкін: Найближчим часом буде припинено дію близько 40 договорів з Росією

"Ми за останній час вбили 48 двосторонніх угод"
Найближчим часом буде припинено дію близько 40 двосторонніх договорів між Україною і Російською Федерацією.
Клімкін: Найближчим часом буде припинено дію близько 40 договорів з Росією Сергій Лавров та Павло Клімкін. Фото: 24tv.ua

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає УНІАН.

Він нагадав, що Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ від 1997 року припиняє своє існування.

"Ми дали відповідно Росії чіткий меседж і дипломатичну ноту, що він припиняє своє існування відповідно до процедури, яка в нього закладена. Тому ніякого договору не буде. За шість місяців після того, як ми його подали, він зовсім припиняє своє існування", - наголосив Клімкін.

"Ми за останній час вбили 48 двосторонніх угод, але до них потрібно ставитись дуже акуратно в контексті того, щоб те, що ми ці угоди вбиваємо, не зашкодили просто нашим українським громадянам. Наступна порція буде дуже швидко - це близько 40 угод", - наголосив Клімкін.

Він сказав, що Україна докорінно переглядає всю двосторонню договірно-правову базу з Росією.

"Те, що існувало до війни - воно за визначенням не має сенсу", - наголосив Клімкін.

Нагадаємо, що російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку.

Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування та захопили три судна.

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30 11 2018 08:59
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