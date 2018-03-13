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Клімкін назвав небезпечною пропозицію Собчак провести референдум у Криму

"На подібні трюки, які легітимізують окупацію Криму Росією, ми не підемо"
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав небезпечною пропозицію кандидата в президенти Росії Ксенії Собчак провести в анексованому Криму повторний референдум.
Клімкін назвав небезпечною пропозицію Собчак провести референдум у Криму Павло Клімкін. Фото: www.ibtimes.co.uk

Міністр заявив про це перед щорічною зустріччю керівництва Меджлісу кримськотатарського народу з іноземними дипломатами, в Києві 13 березня, повідомляє "Радіо Свобода".

"У 2014-му році вона (Ксенія Собчак – ред.) називала окупацію "блискуче проведеною військовою операцією". Сьогодні ж, визнаючи факт порушення міжнародного права, вона не пропонує це виправити, а пропонує провести якийсь міфічний референдум тільки на території окупованого Криму. Хто, за визначенням, повірить у чесність цього референдуму? Такі пропозиції з боку Собчак – небезпечні. Якщо це її щира позиція – будемо розмовляти. Але на подібні трюки, які легітимізують окупацію Криму Росією, ми не підемо. Будь-який референдум, якщо він проводиться, то на всій території України", – зазначив Клімкін.

Раніше кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак заявляла, що Києву і Москві необхідно провести спільний референдум про статус анексованого Криму.

Нагадаємо, кандидатка у президенти РФ Ксенія Собчак звернулася до посольства України за дозволом на поїздку до Криму. Однак українське посольство в Росії заперечує інформацію про звернення Собчак.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував намір Ксенії Собчак відвідати Крим, зазначивши, що в'їзд на півострів для проведення кампанії до нелегітимних виборів – шизофренія.

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) почала перевірку повідомлень про те, що Ксенія Собчак раніше незаконно відвідувала Крим.

Собчак внесли в базу сайту "Миротворець" за "свідоме порушення державних кордонів України" під час поїздки до Криму у квітні 2014 року. Крім того, за даними сайту, телеведуча у 2014-му виправдовувала окупацію Криму. За словами представника Собчак Ксенії Чудіновою, телеведуча їздила до Криму для незалежного репортажу наприкінці травня – на початку червня 2014 року, а постанова українського Кабміну про порядок відвідування півострова з'явилася лише наступного року.

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13 03 2018 15:17
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