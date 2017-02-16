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Клімкін назвав заяву Білого дому про Крим "сильним меседжем"

У МЗС такий крок США називають очікуваним
Україна вдячна США за підтримку і готова до практичної взаємовигідної співпраці, а заява Білого дому про те, що Росія повинна повернути Україні Крим було очікуваною.
Клімкін назвав заяву Білого дому про Крим "сильним меседжем" Павло Клімкін. Фото: 112.international

Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на конференції з питань безпеки в бібліотеці конгресу США, йдеться в сюжеті "Голосу Америки", пише Укрінформ.

"Ми всі разом працювали над тим, щоб отримати такий дуже сильний меседж. Після того, як такий меседж пролунав в Раді безпеки (ООН) з боку представника Сполучених Штатів при ООН, зараз ми чуємо це дуже послідовно і вже не перший раз від нової адміністрації. І те, що я чую... вчора, сьогодні - це дуже важливо для того, щоб побудувати дуже практичну і дуже логічну картину того, як ми будемо працювати далі разом", - сказав глава українського МЗС.

Нагадаємо, Білий дім опублікував заяву президента США Дональда Трампа про його подальшу політику щодо Росії. Серед очікувань, озвучених американським президентом – повернення Росією Криму і деескалація в Україні в цілому.

У свою чергу в Адміністрації Президента України позитивно оцінили заяву Білого дому про те, що Росія повинна повернути Крим Україні.

У Росії вважають, що заява Білого дому з приводу повернення Росією окупованого Криму може бути пов'язана з бажанням адміністрації США "приглушити" невдоволення американців Дональдом Трампом.

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