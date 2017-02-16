Клімкін назвав заяву Білого дому про Крим "сильним меседжем"
Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на конференції з питань безпеки в бібліотеці конгресу США, йдеться в сюжеті "Голосу Америки", пише Укрінформ.
"Ми всі разом працювали над тим, щоб отримати такий дуже сильний меседж. Після того, як такий меседж пролунав в Раді безпеки (ООН) з боку представника Сполучених Штатів при ООН, зараз ми чуємо це дуже послідовно і вже не перший раз від нової адміністрації. І те, що я чую... вчора, сьогодні - це дуже важливо для того, щоб побудувати дуже практичну і дуже логічну картину того, як ми будемо працювати далі разом", - сказав глава українського МЗС.
Нагадаємо, Білий дім опублікував заяву президента США Дональда Трампа про його подальшу політику щодо Росії. Серед очікувань, озвучених американським президентом – повернення Росією Криму і деескалація в Україні в цілому.
У свою чергу в Адміністрації Президента України позитивно оцінили заяву Білого дому про те, що Росія повинна повернути Крим Україні.
У Росії вважають, що заява Білого дому з приводу повернення Росією окупованого Криму може бути пов'язана з бажанням адміністрації США "приглушити" невдоволення американців Дональдом Трампом.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану