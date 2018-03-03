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Клімкін не бачить підстав для відправлення місії ОБСЄ на Закарпаття

За словами Павла Клімкіна, в Україні нема антиугорських настроїв
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін відкидає можливість відправлення в Закарпатську область місії ОБСЄ.
Клімкін не бачить підстав для відправлення місії ОБСЄ на Закарпаття Павло Клімкін. Фото: nk.org.ua

"Представники ОБСЄ були на Закарпатті: Верховний комісар у справах національних меншин (Ламберто Заньєр – ред.), якого я дуже добре знаю, подивився на те, що відбувається (на Закарпатті – ред.), отримав усю інформацією, у нього є дуже чітка позиція. Тому всі можливі спекуляції стосовно якихось місій ОБСЄ, які там потрібні, щоб дивитися за ситуацією, казати, що там (у Закарпаття – ред.) є щось таке нестабільне, – це все тотальна "бредятіна". Про це (місію ОБСЄ – ред.) ми за визначенням не кажемо", – прокоментував Павло Клімкін ініціативу угорської сторони про направлення на Закарпаття спостерігачів місії ОБСЄ, повідомляє Мukachevo.net.

"Те, що нам потрібно роботи – це разом турбуватися про безпеку, оскільки я впевнений, що може до угорських виборів, але й потім, російські провокації можуть продовжуватися. Наше завдання – щоб їх не було", – додав міністр, зауваживши, що постійно перебуває на зв'язку з Службою безпеки України та Міністерством внутрішніх справ, які провдять розслідування щодо останніх провокацій в Ужгороді та мають направити в регіон підсилення.

Також за словами Павла Клімкіна, в Україні нема антиугорських настроїв, не те, що "істрерії", і щоб переконатися в цьому, достатньо поспілкуватися на цю тему зі звичайними українцями в будь-якому українському місті.

Нагадаємо, що в Ужгороді в ніч на вівторок сталася пожежа у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців КМКС. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, в Україні відбувається процес "зростання екстремістських ідей".

 

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03 03 2018 16:39
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