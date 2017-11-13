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Клімкін обіцяє відкрити перед українцями Перську затоку

Клімкін розповів, з якими країнами Перської затоки Україна веде переговори про спрощення візового режиму
Українська влада зараз зайнята скасуванням віз з Кувейтом і Катаром і спрощенням візового режиму із Саудівською Аравією.
Клімкін обіцяє відкрити перед українцями Перську затоку Павло Клімкін. Фото: www.ibtimes.co.uk

Про це написав глава українського МЗС Павло Клімкін у Twitter.

"Після ОАЕ працюємо над безвізом з Кувейтом і Катаром і над спрощенням візового режиму із Саудівською Аравією. Незабаром відкриємо для українців майже всю (Перську) затоку", - написав він.

Нагадаємо, Україна та Об'єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим.

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13 11 2017 22:24
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