Клімкін обіцяє відкрити перед українцями Перську затоку Клімкін розповів, з якими країнами Перської затоки Україна веде переговори про спрощення візового режиму

Українська влада зараз зайнята скасуванням віз з Кувейтом і Катаром і спрощенням візового режиму із Саудівською Аравією.

Павло Клімкін. Фото: www.ibtimes.co.uk

Про це написав глава українського МЗС Павло Клімкін у Twitter. "Після ОАЕ працюємо над безвізом з Кувейтом і Катаром і над спрощенням візового режиму із Саудівською Аравією. Незабаром відкриємо для українців майже всю (Перську) затоку", - написав він. Нагадаємо, Україна та Об'єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим.

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