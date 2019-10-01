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Клімкін очолить делегацію на тристоронніх газових переговорах у Брюсселі

Переговори заплановані на 21 січня
Кабінет Міністрів України на засіданні в четвер схвалив склад делегації на черговий раунд тристоронніх консультацій Україна-ЄС-РФ з питань транспортування газу після 2019 року, запланований на 21 січня в Брюсселі.
Клімкін очолить делегацію на тристоронніх газових переговорах у Брюсселі Павло Клімкін. Фото: rbc.ua

Про це йдеться у проекті протокольного рішення, передає "Інтерфакс-Україна".

Делегацію очолить міністр закордонних справ України Павло Клімкін, до її складу увійдуть: заступник Клімкіна - Олена Зеркаль, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталя Бойко, постійний представник України при ЄС Микола Точицький та його заступник Роман Андарак, директор департаменту з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства секретаріату Кабміну Сергій Косенко.

За згодою участь у переговорах візьмуть глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, виконавчий директор НАК Юрій Вітренко, глава українського регулятора НКРЕКП Оксана Кривенко і радник глави МЗС Тарас Качка.

Нагадаємо, комерційний директор НАК "Нафтогаз" України Юрій Вітренко заявляв, що запуск російських газопроводів "Північний потік-2" (Nord Stream 2) і "Південний потік" можуть надати Україні істотні економічні збитки, адже росіяни можуть обійтися без українського транзиту, тобто обсяги транзиту можуть бути нульовими.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова продовжити контракт на транзит газу через Україну в разі "врегулювання" спору між "Нафтогазом" і "Газпромом".

Водночас в самому "Нафтогазі" наголосили, що згадані Путіним два спори вже були врегульовані в Стокгольмському арбітражі. І проблема "лише" в тому, що "Газпром" не виконує рішення арбітражу - не постачає газ в Україну за цінами, які визначив арбітраж, і не платить нам $2,6 млрд компенсації, яку визначив арбітраж.

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10 01 2019 16:22
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