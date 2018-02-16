Клімкін підтвердив, що зустрінеться з Лавровим: на діалог орієнтовно відведено півгодини
За словами Клімкіна, на зустрічі будуть обговорюватися питання українських політв'язнів і миротворчої місії на Донбасі, оскільки зараз щодо миротворців "дуже багато спекуляцій". Міністр додав, що "те, що відбувається на окупованих територіях - це жах".
"Планую зустрітися з Лавровим. З ним буде тематика дещо інша. Оскільки заручники - це фантастично важливо, і зараз це все блокується... Скажу Лаврову, що вони повинні свою окупаційну адміністрацію контролювати, обов'язково підніму питання наших політичних в'язнів, оскільки в рамках "Нормандії" він завжди відмовляється це обговорювати", - цитує Клімкіна Інтерфакс-Україна.
Клімкін уточнив, що на його зустріч з Лавровим орієнтовно відведено півгодини, і вона пройде перед зустріччю в "нормандському форматі".
Глава українського дипломатичного відомства додав, що міністр закордонних справ Франції не зможе бути присутнім на зустрічі, замість нього буде його представник. Головні теми, які будуть обговорюватися - безпека, звільнення заручників, гуманітарна частина.
Як відомо, зустріч міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" запланована на 16 лютого поточного року в Мюнхені.
Раніше перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що питання звільнення заручників обговорюватимуть міністри закордонних справ країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
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