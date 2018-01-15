"Позиції дуже далекі" - Клімкін поговорив із Лавровим про заручників і миротворців ООН
"Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в’язнів,а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу. Позиції дуже далекі, але маємо працювати далі", – повідомляє 15 січня Клімкін у Twitter.
Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в’язнів,а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу.Позиції дуже далекі,але маємо працювати далі.Говорили також про СЦКК та не обійшли увагою його підсумкову прес-конференцію— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 січня 2018 р.
"Говорили також про СЦКК та не обійшли увагою його підсумкову прес-конференцію", – додав Клімкін.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у найближчі години помилує громадянку за злочини проти держави, щоб подовижити роботу над обміном заручниками.
Раніше повідомляли, що українська сторона і представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) запланували на 18 січня зустріч для обміну списками заручниками з метою їх подальшого обміну.
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