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"Позиції дуже далекі" - Клімкін поговорив із Лавровим про заручників і миротворців ООН

"Позиції дуже далекі, але маємо працювати далі"
Глава МЗС України Павло Клімкін обговорив із очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим питання звільнення українських заручників і політв'язнів і формат можливої миротворчої місії ООН на Донбасі.
"Позиції дуже далекі" - Клімкін поговорив із Лавровим про заручників і миротворців ООН Фото: з вільних джерел

"Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в’язнів,а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу. Позиції дуже далекі, але маємо працювати далі", – повідомляє 15 січня Клімкін у Twitter.

"Говорили також про СЦКК та не обійшли увагою його підсумкову прес-конференцію", – додав Клімкін.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у найближчі години помилує громадянку за злочини проти держави, щоб подовижити роботу над обміном заручниками.

Раніше повідомляли, що українська сторона і представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) запланували на 18 січня зустріч для обміну списками заручниками з метою їх подальшого обміну.

 
 

 

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15 01 2018 13:59
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