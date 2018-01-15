"Позиції дуже далекі" - Клімкін поговорив із Лавровим про заручників і миротворців ООН

"Позиції дуже далекі, але маємо працювати далі"

Глава МЗС України Павло Клімкін обговорив із очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим питання звільнення українських заручників і політв'язнів і формат можливої миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в’язнів,а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу. Позиції дуже далекі, але маємо працювати далі", – повідомляє 15 січня Клімкін у Twitter.

Щойно розмовляв з Лавровим щодо звільнення наших заручників та політичних в’язнів,а також щодо формату можливої миротворчої місії ООН для окупованого Донбасу.Позиції дуже далекі,але маємо працювати далі.Говорили також про СЦКК та не обійшли увагою його підсумкову прес-конференцію — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 січня 2018 р.