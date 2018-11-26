Клімкін попередив про можливість силової відповіді на дії Росії
"Україна шукатиме шляхів мирного врегулювання спору, як це передбачено статтею 33 статуту ООН, але, безумовно, зберігає за собою можливість застосування права на самозахист, як це визначено у статті 51 статуту Організації Об'єднаних Націй", - сказав Клімкін на брифінгу в понеділок, передає УП.
За його словами, Україна зараз спілкується з усіма західними партнерами, щоб ті задіяли "усі заходи і важелі" з метою звільнення українських моряків і суден.
"Хочу підкреслити, що відповідно до міжнародного права статус захоплених екіпажів має розглядатися відповідно до Женевської конвенції 49-го року. Тому наші моряки є військовополоненими", - зауважив міністр.
Читайте також: Що таке воєнний стан і як зміниться життя кожного українця
Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.
Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим.
Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному режимі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата
- Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір