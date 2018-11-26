Клімкін попередив про можливість силової відповіді на дії Росії

За його словами, Україна зараз спілкується з усіма західними партнерами

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна спробує вирішити конфлікт у Керченській протоці мирним шляхом, але залишає за собою право на самозахист.

"Україна шукатиме шляхів мирного врегулювання спору, як це передбачено статтею 33 статуту ООН, але, безумовно, зберігає за собою можливість застосування права на самозахист, як це визначено у статті 51 статуту Організації Об'єднаних Націй", - сказав Клімкін на брифінгу в понеділок, передає УП.

За його словами, Україна зараз спілкується з усіма західними партнерами, щоб ті задіяли "усі заходи і важелі" з метою звільнення українських моряків і суден.

"Хочу підкреслити, що відповідно до міжнародного права статус захоплених екіпажів має розглядатися відповідно до Женевської конвенції 49-го року. Тому наші моряки є військовополоненими", - зауважив міністр.

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