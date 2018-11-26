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Клімкін попередив про можливість силової відповіді на дії Росії

За його словами, Україна зараз спілкується з усіма західними партнерами
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна спробує вирішити конфлікт у Керченській протоці мирним шляхом, але залишає за собою право на самозахист.
Клімкін попередив про можливість силової відповіді на дії Росії Фото: afp.com

"Україна шукатиме шляхів мирного врегулювання спору, як це передбачено статтею 33 статуту ООН, але, безумовно, зберігає за собою можливість застосування права на самозахист, як це визначено у статті 51 статуту Організації Об'єднаних Націй", - сказав Клімкін на брифінгу в понеділок, передає УП.

За його словами, Україна зараз спілкується з усіма західними партнерами, щоб ті задіяли "усі заходи і важелі" з метою звільнення українських моряків і суден.

"Хочу підкреслити, що відповідно до міжнародного права статус захоплених екіпажів має розглядатися відповідно до Женевської конвенції 49-го року. Тому наші моряки є військовополоненими", - зауважив міністр.

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Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан.  Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.

Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим.

Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному режимі.

 

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