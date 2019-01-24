Клімкін порівняв ситуацію в Венесуелі з Революцією Гідності
"У кожного свій шлях до свободи і гідності. Намагаюся уникати порівнянь у зовнішній політиці, але боротьба венесуельців чимось нагадує мені наш драйв часів Майдану. Повинні підтримати дух свободи і справедливості і тих, хто відстоює своє право на вільне майбутнє", - написав глава МЗС у Twitter.
Раніше Україна підтримала голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, що оголосив себе Президентом.
Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що визнає Гуайдо новим тимчасовим президентом. У відповідь на рішення Трампа Мадуро оголосив про розірвання дипломатичних відносини зі США.
Канада, Гватемала та низка південноамериканських країн визнали главу парламенту Венесуели, лідера місцевої опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни.
У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.
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