Клімкін порівняв ситуацію в Венесуелі з Революцією Гідності

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін порівняв події, що відбуваються в Венесуелі, з українською Революцією Гідності.

"У кожного свій шлях до свободи і гідності. Намагаюся уникати порівнянь у зовнішній політиці, але боротьба венесуельців чимось нагадує мені наш драйв часів Майдану. Повинні підтримати дух свободи і справедливості і тих, хто відстоює своє право на вільне майбутнє", - написав глава МЗС у Twitter.

Раніше Україна підтримала голову Національної асамблеї Венесуели Хуана Гуайдо, що оголосив себе Президентом.

Як відомо, у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.

Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що визнає Гуайдо новим тимчасовим президентом. У відповідь на рішення Трампа Мадуро оголосив про розірвання дипломатичних відносини зі США.

Канада, Гватемала та низка південноамериканських країн визнали главу парламенту Венесуели, лідера місцевої опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни.

У 2018 році економічне становище Венесуели продовжувало погіршуватися: показник інфляції в країні перевищив позначку одного мільйона відсотків за рік. У більшості міст спостерігається нестача товарів повсякденного користування, мільйони людей емігрували з країни в пошуках роботи.