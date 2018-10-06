Клімкін про Мураєва: йдеться про образу всього народу
"Звісно ж, Сенцов не готував ніяких терактів, але, як справжній патріот, інтелігент і митець, він боровся і бореться проти агресії Росії іншими методами", - написав Клімкін у Facebook, коментуючи вислів Мураєва щодо політв'язня Олега Сенцова.
На його думку, називаючи Сенцова "терористом", Мураєв "заперечує саме право людини боронити свою свободу, свої права, територіальну цілісність і незалежність своєї батьківщини від зазіхань ворога".
"За такою логікою "терористами" будуть вважатися не тільки партизани УПА, яких Москва ненавидить, а й червоні радянські партизани, яких Москва любить. Адже вони також посміли виступити проти окупаційної влади нацистської Німеччини. "Терористами" стають і всі українці, які сьогодні зі зброєю в руках чи в інший спосіб протистоять агресії Росії, узагалі всі люди, які будь-коли наважилися виступити проти поневолення, тиранії, несправедливості", - написав міністр.
Він висловив думку, що "запізніла готовність пана Мураєва попросити пробачення у Олега Сенцова тут вже не допоможе, оскільки йдеться про образу й зневагу до всіх нас, до всієї України й українського народу, до самої людської честі й гідності".
Нагадаємо, що народний депутат Євген Мураєв (позафракційний) висловив свою думку про Олега Сенцова, якого незаконно утримують у Росії.
"Сенцова можна по-різному сприймати. З точки зору, що людина готувала підпали та вибухи: для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм. І час покаже, хто має рацію", - повідомив нардеп Євген Мураєв в ефірі "112 Україна".
Згодом Генпрокуратура відкрила провадження через заяву народного депутата Євгена Мураєва щодо українського політв'язня Олега Сенцова.
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