Клімкін про Мураєва: йдеться про образу всього народу

"За такою логікою "терористами" будуть вважатися не тільки партизани УПА, яких Москва ненавидить, а й червоні радянські партизани, яких Москва любить"

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що, за логікою нардепа Євгена Мураєва, "терористами" можна назвати всіх українців, які протистоять агресії Росії.

"Звісно ж, Сенцов не готував ніяких терактів, але, як справжній патріот, інтелігент і митець, він боровся і бореться проти агресії Росії іншими методами", - написав Клімкін у Facebook, коментуючи вислів Мураєва щодо політв'язня Олега Сенцова.

На його думку, називаючи Сенцова "терористом", Мураєв "заперечує саме право людини боронити свою свободу, свої права, територіальну цілісність і незалежність своєї батьківщини від зазіхань ворога".

"За такою логікою "терористами" будуть вважатися не тільки партизани УПА, яких Москва ненавидить, а й червоні радянські партизани, яких Москва любить. Адже вони також посміли виступити проти окупаційної влади нацистської Німеччини. "Терористами" стають і всі українці, які сьогодні зі зброєю в руках чи в інший спосіб протистоять агресії Росії, узагалі всі люди, які будь-коли наважилися виступити проти поневолення, тиранії, несправедливості", - написав міністр.

Він висловив думку, що "запізніла готовність пана Мураєва попросити пробачення у Олега Сенцова тут вже не допоможе, оскільки йдеться про образу й зневагу до всіх нас, до всієї України й українського народу, до самої людської честі й гідності".

Нагадаємо, що народний депутат Євген Мураєв (позафракційний) висловив свою думку про Олега Сенцова, якого незаконно утримують у Росії.

"Сенцова можна по-різному сприймати. З точки зору, що людина готувала підпали та вибухи: для однієї частини населення він є терористом, для націоналістичної частини він є героєм. І час покаже, хто має рацію", - повідомив нардеп Євген Мураєв в ефірі "112 Україна".

Згодом Генпрокуратура відкрила провадження через заяву народного депутата Євгена Мураєва щодо українського політв'язня Олега Сенцова.