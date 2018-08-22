Клімкін про скасування поїздів до Росії: Не треба змішувати людей і політику

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що при ухваленні рішення щодо припинення залізничного сполучення з Росією треба виходити не тільки з політичних позицій, а й враховувати інтереси людей.

За його словами, слід чесно подивитися на проблему, а не шляхом політичних гасел, оскільки навіть під час війни з Росією мільйони українців перебувають на території цієї країни.

"Я готовий обговорювати цю проблему, але вона має бути вирішена саме в контексті боротьби з Росією як агресором і розуміючи, що люди не мають страждати", - сказав Клімкін журналістам у середу, повідомляє "Укрінформ".

При цьому на думку Клімкіна, багато українців їздять туди не тому, що їм подобається Росія, а з особистих причин - до родичів чи заробляють собі на життя.

"Я хочу, щоб ми всі були послідовними. Якщо ми кажемо, що такого сполучення у нас не має бути, всі ті сотні, тисячі, мільйони українців, які їздять, яким чином ми до них ставимося. Що, ми маємо назвати їх зрадниками?", - сказав очільник МЗС.

Відповідаючи на уточнюючі запитання журналістів, чи він проти ідеї припинення такого сполучення, Клімкін зауважив, що ставиться до цього "дуже стримано".

"Потрібно подивитися на всі аспекти. Це не означає, що ми маємо зберегти саме цю сітку сполучення (з Росією - ред.), яка в нас є зараз. Але, знову ж таки, є політика і є люди", - сказав він.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Міністерство інфраструктури має намір припинити пасажирські залізничні перевезення в/з Росії, але скасування вантажних перевезень поки не розглядається. У той же час перший заступник постійного представника президента України в Криму Ізет Гданов зазначив, що українському міністерству також пропонують скасувати автобусні сполучення з Росією.