Клімкін про Собчак: В'їзд до Криму для проведення кампанії до нелегітимних виборів - це шизофренія
"Мене всі про Собчак і окупований Крим запитують, як ніби інших тем немає. Дотримуватися українського законодавства для в'їзду в окупованих Крим - це, звичайно, позитив. Але законний в'їзд для ведення нелегітимної кампанії у нелегітимних виборах на окупованій території - це точно шизофренія. Звичайно, політична", - повідомив Клімкін в Twitter.
Мене всі про Собчак і окупований Крим питають,начебто інших тем нема.Дотримуватися укр. зкнд-ва для в’їзду в окупов. Крим-це звісно позитив. Але законний в’їзд для ведення нелегітимної кампанії до нелегітимних виборів на окупов.території-це точно шизофренія.Звичайно,політична 1/2— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 березня 2018 р.
"А щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва і зустрітися з Меджлісом, який визнаний у всьому світі і заборонений в окупованому Криму. Сподіваюся, пані Собчак на стороні цивілізованого світу", - додав міністр.Клімкін також підкреслив, що для спілкування з кримськими татарами необхідно приїхати до Києва і зустрітися з Меджлісом.
А щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва та зустрітися з Меджлісом, який визнаний в усьому світі та заборонений в окупованому Криму. Сподіваюсь, пані Собчак на стороні цивілізованого світу :) 2/2— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 березня 2018 р.
Нагадуємо, раніше Собчак, кандидат в президенти РФ, заявила в ефірі "Ехо Москви", що відправила в посольство України лист з проханням дозволити їй в'їхати на півострів через територію України.
Згодом, українське посольство в Росії спростувало інформацію про звернення Собчак за дозволом на в'їзд до Криму.
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