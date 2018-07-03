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Клімкін про Собчак: В'їзд до Криму для проведення кампанії до нелегітимних виборів - це шизофренія

Клімкін також підкреслив, що для спілкування з кримськими татарами необхідно приїхати до Києва і зустрітися з Меджлісом
Міністр закордонних справ Павло Клімкін прокоментував намір кандидата в президенти РФ Ксенії Собчак відвідати Крим, зазначивши, що в'їзд на півострів для проведення кампанії до нелегітимних виборів - шизофренія.
Клімкін про Собчак: В Фото: afp.com

"Мене всі про Собчак і окупований Крим запитують, як ніби інших тем немає. Дотримуватися українського законодавства для в'їзду в окупованих Крим - це, звичайно, позитив. Але законний в'їзд для ведення нелегітимної кампанії у нелегітимних виборах на окупованій території - це точно шизофренія. Звичайно, політична", - повідомив Клімкін  в Twitter.

 

"А щоб поспілкуватися з кримськими татарами, треба приїхати до Києва і зустрітися з Меджлісом, який визнаний у всьому світі і заборонений в окупованому Криму. Сподіваюся, пані Собчак на стороні цивілізованого світу", - додав міністр.Клімкін також підкреслив, що для спілкування з кримськими татарами необхідно приїхати до Києва і зустрітися з Меджлісом.

 

 

Нагадуємо, раніше Собчак, кандидат в президенти РФ, заявила в ефірі "Ехо Москви", що відправила в посольство України лист з проханням дозволити їй в'їхати на півострів через територію України.

Згодом, українське посольство в Росії спростувало інформацію про звернення Собчак за дозволом на в'їзд до Криму.

 
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07 03 2018 09:57
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