Клімкін про урядовий звіт щодо євроінтеграції: Кожен сам себе може спитати, чи стали ми ближчими до ЄС
Про це він написав у Twitter, коментуючи звіт, що був представлений в п’ятницю на конференції "Підсумки імплементації Угоди про асоціацію".
У своєму дописі голова МЗС піддав критиці саму ідею моніторингу рівня виконання Угоди.
"Слід припинити рахувати відсотки євроінтеграції", - пише міністр. Клімкін вважає кращим варіантом суб’єктивну оцінку прогресу європейської інтеграції.
"Вона (євроінтеграція, - ред.) - як мед у Вінні Пуха :) або є, або немає", - пожартував міністр.
"Кожен сам себе може спитати, чи стали ми ближчими до ЄС. Відповіді індивідуальні. А 41% - це насмішка над самими собою", - додав він.
Нагадаємо, що в 2017 році Україна виконала лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з ЄС. Найнижчу успішність має Верховна рада – парламент виконав лише 33% від планової кількості завдань.
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