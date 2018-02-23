Клімкін про урядовий звіт щодо євроінтеграції: Кожен сам себе може спитати, чи стали ми ближчими до ЄС

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пропонує припинити вимірювання відсотку виконання Україною Угоди про асоціацію.

Про це він написав у Twitter, коментуючи звіт, що був представлений в п’ятницю на конференції "Підсумки імплементації Угоди про асоціацію".

У своєму дописі голова МЗС піддав критиці саму ідею моніторингу рівня виконання Угоди.

"Слід припинити рахувати відсотки євроінтеграції", - пише міністр. Клімкін вважає кращим варіантом суб’єктивну оцінку прогресу європейської інтеграції.

"Вона (євроінтеграція, - ред.) - як мед у Вінні Пуха :) або є, або немає", - пожартував міністр.

"Кожен сам себе може спитати, чи стали ми ближчими до ЄС. Відповіді індивідуальні. А 41% - це насмішка над самими собою", - додав він.

Нагадаємо, що в 2017 році Україна виконала лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з ЄС. Найнижчу успішність має Верховна рада – парламент виконав лише 33% від планової кількості завдань.