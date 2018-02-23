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Клімкін про урядовий звіт щодо євроінтеграції: Кожен сам себе може спитати, чи стали ми ближчими до ЄС

Міністр вважає кращим варіантом суб’єктивну оцінку прогресу європейської інтеграції
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пропонує припинити вимірювання відсотку виконання Україною Угоди про асоціацію.
Клімкін про урядовий звіт щодо євроінтеграції: Кожен сам себе може спитати, чи стали ми ближчими до ЄС Фото: afp.com

Про це він написав у Twitter, коментуючи звіт, що був представлений в п’ятницю на конференції "Підсумки імплементації Угоди про асоціацію".

У своєму дописі голова МЗС піддав критиці саму ідею моніторингу рівня виконання Угоди.

"Слід припинити рахувати відсотки євроінтеграції", - пише міністр. Клімкін вважає кращим варіантом суб’єктивну оцінку прогресу європейської інтеграції.

"Вона (євроінтеграція, - ред.) - як мед у Вінні Пуха :) або є, або немає", - пожартував міністр.

"Кожен сам себе може спитати, чи стали ми ближчими до ЄС. Відповіді індивідуальні. А 41% - це насмішка над самими собою", - додав він.

Нагадаємо, що в 2017 році Україна виконала лише 41% завдань за Угодою про асоціацію з ЄС. Найнижчу успішність має Верховна рада – парламент виконав лише 33% від планової кількості завдань. 

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23 02 2018 19:56
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